قائد تشيلسي يتمنى التوفيق لمورينيو مع توتنهام

ماضي كبير للبرتغالي مع البلوز

علق سيزار أزبليكويتا، قائد تشيلسي، على تولي مدرب الفريق السابق جوزيه مورينيو تدريب توتنهام، وتمنى له التوفيق بمهمته الجديدة.

سبيرز أعلن الأربعاء تعيين مورينيو بعد ساعات قليلة من إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من منصبه بسبب سوء النتائج.

هل رفض مورينيو توتنهام في الماضي؟

وقال اللاعب الإسباني مع "سكاي": "يمكنني الحديث فقط عن فترة جوزيه معنا في تشيلسي، فاز بالبطولات، ولكن كرة القدم تمضي قدماً".

وأضاف: "أتمنى له التوفيق حتى لو ذهب لخصم لنا، أملك ذكريات رائعة معه وضده، أتمنى له كل الخير".

وبدأ مورينيو مهمته رسمياً مساء الأربعاء عندما قاد الحصة التدريبية للفريق استعداداً لعودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وستكون أولى مباريات المدرب الجديد مع فريقه مساء السبت عندما يواجه توتنهام جاره وست هام يونايتد بديربي لندن.

وكانت آخر تجارب مورينيو في إنجلترا مع مانشستر يونايتد، والذي رحل عن تدريبه في ديسمبر الماضي بسبب تردي النتائج.