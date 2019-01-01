قائد برايتون: نجحنا في قلب جمهور أرسنال على لاعبيهم

تصريحات مهمة..

يرى لويس دونك، لاعب برايتون، أن فريقه قد نجح في قلب جمهور ملعب الإمارات على لاعبي أرسنال، وهو السبب في رأيه لتحقيق الانتصار مساء الخميس بهدفين مقابل هدف.

أرسنال قدّم مباراة سيئة للغاية أمام برايتون، وتقدم الضيوف أولًا بهدف في الشوط الأول، وكان بمقدورهم أن يُزيدوا الغلة التهديفية، قبل أن يُعادل الجانرز في الشوط الثاني، لكن موباي أنهى على أصحاب الأرض في الدقيقة 80 برأسية مميزة للغاية.

دونك تحدث للصحافة الإنجليزية بعد المباراة وقال "كنت أظن أننا لو ضغطنا عليهم مبكرًا وسجلنا هدفًا في البداية فسنصعب عليهم المباراة كثيرًا، وهو بالفعل ما فعلناه بصورة جيدة.".

هذه هي المباراة الأولى لفريدي ليونبيرج كمدرب لأرسنال في ملعب الإمارات، لكن اللاعب والمدرب السويدي عجز عن تقديم المردود المتوقع بعد إقالة المدرب أوناي إيمري، فتعادل مع نوريتش في المباراة الأولى ثم هُزم من برايتون.

ليونبيرج: اعتقدت أننا سنحقق الفوز على برايتون

"إنهم يمرون بوقت عصيب للغاية، وإذا ما تمكنا من التقدم عليهم واللعب بمستوى عالٍ، فحشود الجماهير ستكون ضدهم، ولقد أدرنا الأمر هكذا في المباراة."

وتابع "أعتقد أنه كان خطأنا أننا لم نقتل المباراة من الشوط الأول، لقد كانت الفرصة مواتية أمامنا للتقدم بهدف ثانٍ، أظن أننا لو سجلنا ثانيةً لما تمكنوا من العودة في الشوط الثاني كما حدث. منحناهم فرصة صغيرة ولكننا انتصرنا في النهاية.".

وأتم "ربما كُنّا نتوقع المزيد منهم، ولكن الفضل في سير المباراة لمصلحتنا كان الطريقة التي نلعب بها. نتعلم من أخطائنا ومن أننا أدخلناهم المباراة في الشوط الثاني، والأهم أننا تمكنا من تحقيق الانتصار.".