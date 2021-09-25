حالة من الجدل على أولد ترافورد

يبدو أن أولي جونار سولشاير، حسم موقفه تجاه اللاعب الذي سيسدد ركلات الجزاء في مانشستر يونايتد، ولكن كيف كانت النتيجة؟

الشياطين الحمر حصلوا على فرصة ذهبية من أجل معادلة النتيجة أمام أستون فيلا، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، وأهدرها في الدقيقة 93 من عمر اللقاء.

برونو فيرنانديش أم كريستيانو رونالدو؟ لو كان توقعك هو الأخير، فإن سولشاير يختلف معك تمامًا، وامتلك الجرأة الكافية لتجاهل رونالدو.

وفي النهاية دفع النرويجي ثمن هذه الثقة، ليسدد برونو الركلة الأسوأ في مسيرته، ويطيح بالكرة فوق العارضة إلى مدرجات أولد ترافورد.

لماذا سدد برونو؟

منذ قدوم رونالدو وأصبح الجميع يسأل، من يسدد ركلات الجزاء؟ النجم البرتغالي الذي جاء ليكون النجم الأول في كل شيء، بل ويتميز بالفعل في تسديدها؟ أم مواطنه الذي أثبت فاعلية واضحة منذ قدومه للشياطين الحمر.

وفي الحقيقة سنجد أن برونو كان الخيار الأفضل من الناحية الرقمية، لأنه سدد 42 ركلة على مستوى الأندية، سجل منها 39 وأهدر 3 فقط محققًا نسبة 92.9%.

وبالنسبة للناحية الدولية، فقد سدد 3 ركلات مع المنتخب البرتغالي، سجلهم جميعًا لتكون نسبته 100%.

وتعتبر هذه المرة هي الأولى التي يهدر فيها اللاعب ركلة جزاء بعد 23 محاولة مع الفريق الإنجليزي.

وعلى الجانب الآخر سدد رونالدو 147 ركلة مع الفرق التي مثلها، سجل 125 ووصلت نسبته إلى 85%.

وبالنسبة للركلات الدولية مع البرتغال، فقد سدد 20 مرة، سجل 14 هدفًا منها ووصلت نسبة نجاحه إلى 70% وهو ما يعكس تفوق زميله.

لماذا أهدرها النجم البرتغالي؟

الكاميرات أظهرت أن رونالدو نظر إلى زميله فور احتساب الركلة، وطلب منه تسديدها بدلًا منه نظرًا لأهميتها البالغة.

ومع ذلك قام برونو بتجاهله، ليقوم بول بوجبا بالتدخل، ويخبر رونالدو بترك مواطنه يسددها، ليطيح بها فوق العارضة.

مارتينيز يكرر ما فعله مع ييري مينا في كوبا أمريكا...



هذه المرة، كان يتصارع مع برونو ويطلب منه ترك كريستيانو يُنفذ وبعد أن أهدرها، قام بإهداء رقصة لجماهير أولد ترافورد 😂😂😂pic.twitter.com/iOyN6z6yL1 — Taha IMANI (@Tahamurcielago) September 25, 2021

الأمر وصل إلى قيام إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، باستفزاز برونو، حيث طلب منه هو الآخر منح الركلة لرونالدو.

التفسير الأقرب للطريقة التي لعب بها فيرنانديش الركلة بهذه الطريقة الغريبة، هو شعوره بالضغط الكبير والمسؤولية، لأنه لو لم يسجل سيمنح الجميع فرصة لانتقاده، وسيثبت أن رونالدو هو الأحق وهو ما حدث بالفعل.

كيف علق سولشاير بعد المباراة؟

المدرب النرويجي علق على الكرة الضائعة قائلًا:"أولًا وقبل كل شيء، الطريقة التي التف بها الجميع حول نقطة الجزاء لم تعجبني، برونو جيدًا جدًا في تسديد هذه الركلات ولسوء الحظ أهدر هذه الضربة".

وحول إمكانية تأثير استفزاز مارتينيز له قبل تسديد الكرة:"لا أعتقد ذلك، برونو قوي عقليًا وسيتعافى سريعًا من هذه اللقطة، وبالنسبة لقرار من يسدد الركلات فيتم اتخاذه قبل المباراة".

وتابع:"برونو كان ممتازًا في لعب ركلات الجزاء، ورونالدو ربما يكون من ضمن الأفضل في العالم بهذه الخاصية، لذلك نشعر بالحظ لتواجدهما معًا كمسددين رائعين، ولكن في النهاية أهدرنا فرصة الخروج بنقطة".

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