فيورنتينا يعلن غياب ريبيري لعشرة أسابيع بسبب الجراحة

الغياب سيطول عن الملاعب للفرنسي

أعلن نادي فيورنتينا، قيام فرانك ريبيري لاعب الفريق بعملية جراحية في ألمانيا، لعلاج الكاحل الذي تعرض لإصابة خطيرة في الفترة الماضية بلقاءات الدوري الإيطالي.

ومن المنتظر أن يرافق اللاعب الفرنسي، إلى ألمانيا الجهاز الطبي لفيورنتينا ومعهم أخصائي العلاج الطبيعي.

ووفقاً للبيان الذي نشره النادي الإيطالي، فإن ريبيري سافر إلى ألمانيا للقيام بالجراحة، والتي أعلن الفيولا نجاحها، وعلى أساسها سيغيب لفترة قرابة العشرة أسابيع بسببها..

ريبيري تعرض لإصابة مطلع الشهر الجاري أمام ليتشي، وعند عودته للتدريبات شعر بألم في الكاحل مما جعل الجهاز الطبي التدخل الجراحي السريع للاعب.

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اللاعب صاحب الـ 36 عاماً، شارك في 11 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

جدير بالذكر أن فيورنتينا يحتل المركز الـ 13 من الدوري الإيطالي، برصيد 16 نقطة، بعد مرور 15 جولة من عمر المسابقة.