فينيسيوس يُبرئ بنزيما من الهجوم عليه أمام مونشنجلادباخ

إيضاح هام..

رفض فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، الاتهامات الموجهة لزميله كريم بنزيما بشأن الهجوم عليه لفظيًا أثناء مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ بدوري أبطال أوروبا، مشددًا على عمق العلاقة بينهما.

وكانت الكاميرات قد رصدت بنزيما وهو ينصح فيرلاند ميندي بعدم تمرير الكرة إلى فينسيوس، ونعت البرازيلي بأنه يلعب ضد الفريق في تلك المباراة.

ريال مدريد خرج بنقطة التعادل في نهاية المطاف بصعوبة بالغة من ملعب بوروسيا بارك، غير أن الصحافة أخذت في التحدث كثيرًا حول هذه الواقعة ومدى تأثيرها على الفريق ككل.

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بدوره، عقّب فينيسيسوس على ذلك في تصريحات لصحيفة ماركا بقوله "كان ذلك ضجيجًا وهذا الضجيج ليس مناسبًا لي، من بين محترفي كرة القدم، نحن نعرف جيدًا ما هذا".

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كما أضاف "هناك رموز لا تعرفها. كريم وأنا لسنا فقط مجرد زملاء في الفريق، والذي بالفعل يعني الكثير للغاية. نحن محترفون ونعرف الملعب الذي نتحرك فيه، علاقتي بكريم ممتازة".

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وتابع "المراوغات هي أسلوبي الفطري في كرة القدم، عندما وصلت إلى مدريد أدركت أن ينبغي عليّ تعديل هذا الأمر، الطريق طويل لأضمن مكانة أساسية دائمة في ريال مدريد".

وأتم "الأحلام؟ في ريال مدريد لدينا أهداف لا أحلام، أهدافنا واضحة وكبيرة، نريد تحقيق جميع الألقاب الممكنة".

يذكر أن ريال مدريد سيلتقي مع فياريال يوم السبت المقبل في أولى المباريات بعد التوقف الدولي، وتأتي بعد الهزيمة الثقيلة التي مُنيّ بها الملكي برباعية لهدف من فالنسيا في الجولة الماضية.