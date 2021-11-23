"رونالدو لا يستطيع قيادة مانشستر يونايتد"

أكد إيان راش أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يستطيع أن يتولى مسؤولية الفريق الفنية في أي وقت قريب مهما حدث من تطورات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راش، وأكد خلالها أن رونالدو يملك صفات القائد، لكن ليس من على مقعد المدير الفني.

وقال راش: "عندما أنظر لرونالدو أراه كقائد، والبعض شاهد الذي فعله مع البرتغال في نهائي 2016 بكأس الأمم الأوروبية، عندما كان يقفز وهو مصاب".

وأضاف: "لقد أظهر الكثير من الشغف في تلك الليلة، وكان يصرخ بالتعليمات لزملائه، ويحفزهم، ربما رأينا شيئًا من قدرته على أن يكون مدربًا في تلك اللحظات".

واستطرد: "لكن لتكون مدربًا لأحد أكبر الأندية مثل مانشستر يونايتد يجب أن تمتلك الخبرة اللازمة، ولذلك لا أراه مدربًا لهم".

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عن إقالة أولي جونار سولشاير من تدريب الفريق في الساعات الماضية وتولي مايكل كاريك للمسؤولية الفنية.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد عاد لتوه لمانشستر يونايتد مطلع الموسم الجاري، وقدم مستويات قوية في البداية قبل التراجع مع الفريق بشكل كبير، متأثرًا بالنتائج الأخيرة.