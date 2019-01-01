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فينورد يعلن رحيل برونكهورست بنهاية الموسم

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تجربة مميزة للهولندي مع فينورد تنتهي بحثاً عن تحدي جديد
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعلن نادي فينورد الهولندي، رحيل مدربه جيوفاني برونكهورست عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

صاحب الـ43 عاماً قرر إنهاء رحلته مع الفريق الهولندي، طمحاً في خوض تحدي جديد بالمستقبل الفريب.

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وقال برونكهورست في تصريحات للموقع الرسمي لفينورد:"لازال هناك الكثير للقتال من أجله هذا الموسم، نريد تأمين أحد المقاعد الأوروبية".

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وأضاف:"في الوقت ذاته فكرت في البقاء لعدة سنوات مقبلة، ولكني استقريت على الرحيل، القرار صعب جداً لأن هذا النادي في أعماق قلبي".

وتابع:"خلال رحلتي مع اللعبة اخترت دائماً السير وراء إحساسي، لذلك وجدت الرحيل بنهاية الموسم هو الخيار الأفضل من الناحية الاحترافية".

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جدير بالذكر أن برونكهورست الذي بدأ مشواره مع كرة القدم في روتردام، نجح في الفوز بجائزتي يوهان كرويف ولقب الدوري الهولندي مع فينورد بموسم 2016/2017.

ولا يعتبر الهولندي هو الأسطورة الوحيدة الراحلة عن فينورد بعد نهاية الموسم الحالي، حيث أعلن روبن فان بيرسي مهاجم الفريق اعتزاله الكرة بشكل نهائي في نفس التوقيت.

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