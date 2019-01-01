فينجر يتوقع الفائز من مواجهة أرسنال ونابولي

قمة إنجليزية إيطالية بالدوري الأوروبي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توقع أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق، أن ينجح الفريق الإنجليزي في تخطي عقبة نابولي الإيطالي عندما يلتقيان بربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأوقعت القرعة الفريقين المرشحين لحصد لقب المسابقة في مواجهة مرتقبة ستلعب بعد العودة من التوقف الدولي الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وقال فينجر مع "إل ماتينو": "سأشجع أرسنال أمام نابولي كما أفعل في كل مباراة وليلة يلعب بها الفريق، أرسنال فريق عظيم".

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قرعة الدوري الأوروبي | نابولي وأرسنال - كرة القدم الخاسر الأكبر

وأضاف: "أوناي إيمري لا يحتاج أي نصائح مني، أحب كارلو أنشيلوتي كثيراً بالمقابل، مدرب يعرف كيف يعمل مع فرقه جيداً وواحداً من الأفضل بالتاريخ".

وختم: "ولكن برأيي سيكون الأمر صعباً على نابولي من أجل عبور أرسنال للدور المقبل".

وسيقام لقاء الذهاب في 11 أبريل بالعاصمة الإنجليزية لندن، والعودة في ملعب "سان باولو" بنابولي.