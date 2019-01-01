أرسنال يفاوض حارس بيرنلي لتعويض اعتزال تشيك

بيرنلي حدد سعر 10 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن اللاعب

أبدى نادي أرسنال الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع نيك بوب حارس نظيره بيرنلي الصيف القادم.

بيتر تشيك قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعدما خسر مركزه الأساسي في أرسنال لزميله الألماني بيرند لينو.

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أرسنال بدأ البحث عن التعاقد مع حارس بديل، من أجل منافسة لينو على مركزه بصفوف المدفعجية.

المدرب أوناي إيمري يرى بوب هو البديل الأنسب، ونصح إدارة أرسنال بالتفاوض معه.

ويأتي ذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب هذا الموسم، بعد إصابة توم هيتون، ليتم استدعائه لمنتخب إنجلترا.

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بيرنلي لا يمانع التخلي عن الدولي الإنجليزي، وحدد مبلغ 10 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عنه.

صاحب الـ26 عاماً يمتلك ميزة هامة بجنسيته الإنجليزية، وهي صفة تبحث عنها معظم أندية البريميرليج، للحفاظ على نسبة اللاعبين من داخل الأرض بالفريق الأول.