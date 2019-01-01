قرعة الدوري الأوروبي | نابولي وأرسنال - كرة القدم الخاسر الأكبر

قرعة الدوري الأوروبي تضع فريق أرسنال في مواجهة نظيره نابولي بدور الـ 8 من البطولة لتخسر كرة القدم أحدهما بشكل مبكر في البطولة الأوروبية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أقيمت اليوم قرعة دوري الـ 8 والنصف نهائي من بطولة الدوري الأوروبي في مدينة نيون السويسرية، والتي أوقعت فريق أرسنال في مواجهة صعبة للغاية أمام نظيره نابولي.

مباراة ربع النهائي ليست صعبة فقط على أرسنال بل صعبة كذلك على فريق نابولي الإيطالي الذي يبحث عن تتويج ينقذ به موسمه المحلي.

لم يستفد أي طرف من تلك القرعة حتى الآن لا أرسنال ولا جماهيره، ولا نابولي ولا جماهيره، ولا جماهير كرة القدم بشكل عام ولا مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

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أرسنال بكل تأكيد لم يجب أن يكون خصمه نابولي أو تشيلسي وكان يبحث عن خصمًا أقل نوعًا ما مثل سلافيا براها أو حتى آينترخت فرانكفورت، لكن الحظ أوقعه في أصعب فريق ممكن من أصل سبعة فرق.

في المقابل لم يتمنى نابولي أن يواجه فريق بقوة أرسنال في دور مثل دور الـ 8 ببطولة أقل توهجًا من دوري أبطال أوروبا كالدوري الأوروبي، رغم تراجع المدفعجية في السنوات الأخيرة.

هل تتخيل عزيزي المشاهد أن تكون مشجعًا للأرسنال أو لنابولي وتتوق لمواجهة أسهل في نصف النهائي من تلك التي ستخوضها في ربع النهائي.

المواجهة في نصف النهائي بالنسبة لأرسنال أو نابولي ستكون أمام الثنائي الإسباني المتراجع فياريال أو فالنسيا، وبكل تأكيد كانوا يتمنون مواجهة أيًا منهما عن لقاء بعضهما البعض في دور الـ 8.

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المواجهة المبكرة بين فريقين كبيرين في ربع النهائي وخروج أحدهما بكل تأكيد أمرًا لم يحبه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكن القرعة فرضته عليه.

فخروج أحد الفريقين في الوقت الحالي سيعني فقدان ظهير جماهيري كبير كان ليتابعهما في نصف النهائي لو وصلا معًا بعد مواجهة فريق أقل صعوبة.

صحيح أن عدد الخاسرون من تلك القرعة سيكون كبير للغاية سواء أرسنال أو نابولي وجماهيرهما بالإضافة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلا أن الخاسر الأكبر سيكون جمهور اللعبة الذي سيفقد اللعب الممتع لأحد الثنائي في نصف النهائي هذا الموسم، فكلاهما بجوار تشيلسي هذا الموسم والثنائي الإسباني يقدمون أفضل كرة قدم ممكنة خلال تلك المسابقة.