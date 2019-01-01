إدارة أرسنال تجتمع بأرتيتا في منزله للاتفاق على عقده

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن أرتيتا اجتمع مع إدارة أرسنال من أجل تولي مسؤولية الفريق فنيًا.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدرب المساعد في مانشستر سيتي قد اجتمع بإدارة نادي أرسنال خلال الساعات المبكرة من صباح اليوم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي نشرت صورًا لفيناي فينكاتيشام المدير التنفيذي للنادي وهو يغادر منزل أرتيتا فجر الإثنين.

ولم يكن المدير التنفيذي لأرسنال هو الوحيد الذي ظهر في تلك الصور التي نشرتها الصحيفة، حيث تم التقاط صورًا أخرى لحسين فهمي محامي النادي.

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وجود فهمي في منزل أرتيتا بذلك الوقت رفقة المدير التنفيذي يعطي إيحاء بتوصل الإدارة لإتفاق مع أرتيتا بشأن الفترة المقبلة وحول توليه لإدارة النادي فنيًا.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فالاجتماع الذي أقيم بعد ساعات من مواجهة أرسنال ومانشستر سيتي استمر لمدة حوالي ثلاث ساعات.

وكان أرسنال قد خسر بثلاثة أهداف نظيفة أمام مانشستر سيتي ضمن لقاءات الجولة الـ ١٧ من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد أقال مدربه أوناي إيمري قبل عدة أسابيع لسوء النتائج وتراجع الأداء لكن الأمور لم تتحسن تحت قيادة المدرب المؤقت فريدي ليونبيرج.