فيليبي لويس يعلن عودته للبرازيل بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد

ما هو فريق فيليبي لويس الجديد؟

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أعلن فيليبي لويس انتقاله إلى فريق فلامنجو البرازيلي بعد رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد.

صاحب الـ 33 عامًا كان مطلوبًا من برشلونة وكذلك باريس سان جيرمان إلا أنّ المفاوضات لم تتم ليعود إلى فلامنجو البرازيلي.

وقال بطل كوبا أمريكا في تصريحات صحفية: "لطالما كنت مشجعًا لفلامنجو منذ الطفولة والرحيل عن أتلتيكو لم يكن سهلًا لكنني أود إنهاء مسيرتي الكرويةف ي البرازيل".

وتابع: "إنّه لفخر لي أنّ أصبح جزءًا من هذا النادي وسوف أقدم كل ما لديّ لأجل الجمهور وأشكر الجميع على مساندتي في أتلتيكو مدريد وكذلك هنا".

وكشف اللاعب عن عودته في المستقبل إلى الروخي بلانكوس بعد اعتزاله كرة القدم وأنّ قصته في مدريد لم تنته بعد.

وانتهت القصة بعد مواسم لن تنسى للظهير البرازيلي مع @atletienglish 👌



🗓️ 333 مباراة

⚽️ 15 هدف

🎯 22 تمريرة حاسمة



(📸: @atletienglish ) pic.twitter.com/T5SNRCSvcb — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 21, 2019

لويس لعب 333 مباراة مع أتلتيكو مدريد وحقق 7 ألقاب أبرزهم الفوز بالدوري في 2014 وكلك لقب الدوري الأوروبي.