الانتقالات

برشلونة يحسم موقفه من ضم فيليبي لويس

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تعرف على موقف فيليبي لويس بعد الرحيل عن أتلتيكو مدريد

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حسم نادي برشلونة موقفه من التعاقد مع فيليبي لويس بعد انتهاء عقد الأخير مع أتلتيكو مدريد.

برشلونة يبحث عن ظهير أيسر ليكون بديلًا لجوردي ألبا وخليفته في المستقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ النادي الكتالوني تحدث مع لويس وأخبره بأنّه لن يكون ضمن صفقات الفريق في الصيف الجاري.

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وأوضحت الصحيفة أنّ البلوجرانا يوجه أنظاره نحو التعاقد مع ظهير شاب يقبل الجلوس بديلًا لفترة بسيطة قبل التحول ليكون أساسيًا بعد ألبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب الذي سيصل في أغسطس المقبل إلى 34 عامًا غير مرحب به في الكامب نو.

وتلقى لويس عددًا من العروض من ليون الفرنسي وفلامينجو البرازيلي واللاعب مصّر على الاستمرار في أوروبا.

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد رفض تمديد عقد بطل كوبا أمريكا واللاعب أصبح حرًا من انطلاق الشهر الجاري.

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