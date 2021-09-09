فيلم إباحي يعطل إتمام أحدث صفقات شالكه!

جماهير شالكه رفضت الصفقة بعد اكتشاف فيلم إباحي للاعب الجديد.

تلقى المهاجم الإسباني سيرجي إنريك اللاعب السابق لنادي إيبار ضربة موجعة، بعد فشل صفقة انتقاله إلى نادي شالكه الألماني بسبب ثورة الجماهير ضده.

إنريك، 31 عامًا، وكانت أفضل محطات مسيرته اللعب مع إيبار وتسجيل 34 هدفًا مع الفريق، كان على وشك إتمام انتقاله إلى صفوف شالكه، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني قبل أن تتعطل الصفقة.

كما لعب إنريك أربع مباريات مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا بين عامي 2008 و2009، ولم تستمر مسيرته مع المنتخبات الإسبانية بعد ذلك الوقت.

واتفق شالكه مع إنريك على الخضوع للفحوصات الطبية الأربعاء، إلا أن ضغط الجماهير على الإدارة حال دون إتمام الصفقة، وأصدر النادي الألماني بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ليؤكد إلغاء الصفقة.

وجاء في بيان شالكه: "كنا على تواصل مع اللاعب الحر سيرجي إنريك، لكننا قررنا عدم التوقيع معه".

ℹ️ We have recently been in contact with free agent Sergi Enrich, and have decided against signing him.#S04 — FC Schalke 04 (@s04_en) September 8, 2021

جماهير شالكه وقفت في وجه الصفقة، بسبب تورط إنريك في فضيحة جنسية تعود إلى عام 2016.

وحينها قام إنريك وزميله السابق أنطونيو لونا بممارسة الجنس مع فتاة ونشر مقطع فيديو للواقعة على الإنترنت، وقررت المحكمة الإسبانية الحكم على اللاعبين بالسجن لمدة عامين بتهم بث الفيديو.

ولم يقض اللاعبان فترة العقوبة، بعدما اعترفا بالواقعة، وقاما بتعويض الضحية بمبلغ 100 ألف يورو.

صحيفة "بيلد" الألمانية أشارت إلى أن ذلك ليس السبب الوحيد لانتفاضة جماهير شالكه ضد التعاقد مع سيرجي إنريك، لكنها أيضًا اكتشفت تسجيل صوتي للمهاجم الإسباني انتشر على نطاق واسع، استخدم فيه مصطلحات عنصرية ضد أحد زملائه السابقين.

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