فيلانويفا يوجه نصيحة لكهربا بعد انتقاله للدوري البرتغالي

سبق وأن لعب معه في صفوف اتحاد جدة

حرص كارلوس فيلانويفا لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، على مساندة زميله السابق محمود عبد المنعم كهربا عقب انتقاله للدوري البرتغالي.

كهربا أعلن انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس في صفقة انتقال حر، عقب رفضه التجديد للزمالك المصري.

اللاعب نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو أثناء توقيعه لناديه الجديد.

وهو ما دفع فيلانويفا على التعليق قائلاً:"حظ سعيد أخي في هذا التحدي الجديد وأتمنى لك الخير".

وأضاف التشيلي:"عليك الآن تحدث اللغة البرتغالية أيضاً".

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يذكر أن كهربا سبق وأن لعب مع فيلانويفا لمدة موسمين، قبل عودة المهاجم المصري للزمالك مرة أخرى.