ما هو سعر فيفا 21 في السعودية ومصر؟ وما هو موعد الإصدار؟

في هذا التقرير يُقدم لك جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته حول تكلفة فيفا 21 الجديدة في المملكة العربية السعودية وفي مصر، وما هو موعد الإصدار؟

تعودنا كل عام على رؤية نسخة جديدة من سلسلة ألعاب فيفا الخاصة بشركة EA Sports، والتي يتدافع المشجعون وعاشقوا اللعبة في كل أنحاء العالم للحصول عليها.

لا يزال الإصدار المتوقع من فيفا 21 لم يتم طرحه ولكنه على بُعد بضعة أشهر فقط، حيث كالعادة يسعى مطورو اللعبة إلى إطلاق اللعبة في الأسواق في فصل الخريف، مما يتيح الكثير من الوقت لإصدار تحدثات قبل بداية العام الميلادي الجديد.

ومثل أي شئ آخر، هناك ثمن يجب دفعة مقابل الحصول على اللعبة الأصلية، وأي شخص يرغب في لعب اللعبة الجديدة بمجرد صدورها فيجب عليه دفع بعض المال.

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ويلقى جول النسخة العربية نظرة على تكلفة فيفا 21 في المملكة العربية السعودية ومصر.

ما هو سعر فيفا 21 في المملكة العربية السعودية ومصر؟

لم يتم تأكيد أسعار الإصدار القادم من فيفا، ولكن يجب الكشف عن التفاصيل في الأشهر القليلة القادمة وسنقدمها لك بالطبع عندما نحصل عليها.

ما لم يتم إدخال هيكل تسعير جديد مختلف عن سابقة، فمن المحتمل أن تكون تكلفة فيفا 21 قريبة من تكلفة فيفا 20.

وكانت اللعبة في العام الماضي تُكلف 60 جنيها استرليني على أجهزة الإكس بوكس وبلاي ستيشن 4 في المملكة المتحدة، وبسعر 55 جنية استرليني للإصدار الخاص بالكمبيوتر وإصدارات Nintendo.

بينما في الولايات المتحدة فقد كان السعر هو 60 دولاراً كسعر موحد لجميع نسخ اللعبة على أي منصة وأي جهاز.

بينما بلغ سعر اللعبة في السعودية 300 ريال سعودي في بداية طرح اللعبة بالاسواق لجميع المنصات والأجهزة، ولكن بالطبع تغير السعر بحسب مبدأ العرض والطلب وتفاوت باختلاف الأسواق ولكن بشكل مقبول، وفي مصر وصل السعر إلى 1000 جنيه.

كم سيكلف الاشتراك؟

يُعد نظام الاشتراك من أهم ما في اللعبة حيث تُتيح اللعب أون لاين في جو تنافسي أكثر حماساً وإثارة، ومن الممكن تمامًا استخدام نموذج الاشتراك في فيفا 20، وقد ناقش رؤساء EA الفكرة في الماضي، ففي الواقع تقدم شركة EA بالفعل خدمات اشتراك في شكل وصول "Origin Access" وهو متاح للكمبيوتر الشخصي، لذلك ليست قفزة كبيرة أن تقترح أنه قد يتم تطبيقة على سلسلة فيفا أيضًا.

تبلغ تكلفة الوصول إلى 5 دولار شهرياً أو 30 دولاراً أمريكياً لمدة عام، ولذا فمن المتوقع أن يتراوح الاشتراك الجديد لفيفا 20 بين 5 - 13 دولار شهرياً، وهو ما يعني أنه سيكون ما بين 19 - 50 ريال سعودي.

ما هو موعد إصدار لعبة فيفا 21؟

لم يتم الإعلان بصورة رسمية عن موعد إصدار لعبة فيفا 21، لكن بحسب العادة، فينبغي أن يتم إصدار اللعبة في الفترة بين 20 سبتمبر وحتى نهاية الشهر.

لم تبدأ الدعايا بعد، وتسير الأمور في حالة ضبابية نوعًا ما في ظل ما يُعانيه العالم من فيروس كورونا، لكن ينبغي أن تبدأ الإعلانات بحلول شهر يوليو أو أغسطس المقبلين.