فيفا ضد "UFL": ما هي الفوارق بين اللعبتين؟

إن النجاح الملحوظ التي تتمتع به شركة "EA Sports" ولعبتها الأشهر "FIFA" جعلها غير قابلة للمنافسة تقريبًا في سوق ألعاب كرة القدم، مع تراجع منافستها الأولى شركة "Konami" مع لعبتي "PES" و"eFootball"، لكن يبدو أن هناك منافسًا جديدًا يدخل المعركة حيث تستعد شركة "Strikerz Inc" لإطلاق لعبتها الجديدة "UFL".

ومن المقرر إطلاق "UFL" في وقت ما من عام 2022، حيث يُنظر إليها على أنها يمكن أن تحصل على شريحة من كعكة افتراضية مربحة عندما يتم توفيرها للعب مجانًا على منصتي "PlayStation" و"ْXbox" في جميع أنحاء العالم.

ولا تعد "UFL" أول لعبة تتحدى سطوة "FIFA" على السوق، وربما لن تكون الأخيرة، لكن كيف تتشكل لعبة "UFL" عند مقارنتها مع منافستها ذات الشهرة العالمية، "جول GOAL" يلقي نظرة على ذلك.

ما هي المقارنة بين "UFL" و"FIFA"؟

أصدرت "UFL" عرضها الإعلاني الأول عن طريقة اللعب الحصرية في 27 يناير 2022، مما قدم للمراقبين المهتمين نظرة ثاقبة لما يمكن توقعه من اللعبة.





مما لا يثير الدهشة، بالنظر إلى المدة التي مرت بها، والمال الذي تم إنفاقه على ضبط منتج رائج في السوق، يبدو أن "EA Sports" تملك اليد العليا في طريقة اللعب.

يتم تحسين الكرات البينية وتفاصيل التمرير العامة بشكل أكبر في "FIFA" بينما تبدو حركات المراوغة آلية أكثر في "UFL"، لكن يجب الإشادة بمطوري "Strikerz Inc" بسبب آليات التمرير القصير والرسوم الأكثر واقعية لحراس المرمى.

ليس هناك الكثير للاختيار بين اللعبتين عندما يتعلق الأمر بالرسومات، مع تفاصيل وجه مثيرة للإعجاب في كليهما، لكن "FIFA" تتعمق بشكل أكبر بصورة عامة.

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على سبيل المثال، جعلت "UFL" اللاعبين أكثر عمومية من الرقبة إلى أسفل، في حين أن "FIFA" تبذل جهدًا أكبر لضمان الصورة الفردية لكل لاعب، مثل شريط معصم لويس سواريز، ووشوم اللاعبين، وتفضيلات كل لاعب.

من المستحيل أيضًا تجاهل حقيقة أن "UFL" في حين أنها مجانية للعب، تفتقر إلى رعاية القمصان الواقعية للأندية، وهو ما من شأنه أن يجعل التجربة الإجمالية غير أصيلة.

ما هي المقارنة في أنماط اللعب بين "FIFA" و"UFL"؟

نظرًا لنجاح نمط "FIFA Ultimate Team" فإن "UFL" تبحث دائمًا عن وضع بصمتها الخاصة وتقليد هذا النمط.

تصميم بطاقات اللاعبين ليست مفصلة كما هو الحال في "FIFA 22" على سبيل المثال، لكن الشكل العالم سيصبح مألوفًا مع الوقت وسيكون نقطة شائكة بسيطة.

الاختلاف الرئيسي عندما يتعلق الأمر بإصدار "UFL" من نمط "Ultimate Team" هو أنه يجمع أيضًا بعض عناصر نمط المهنة، مع تضمين تطوير اللاعب جنبًا إلى جنب مع أساسيات إنشاء ناديك الخاص، والحصول على لاعبين بعملات داخل اللعبة.

وتتطلع "UFL" أيضًا إلى تقديم المزيد من خيارات التصنيف على أساس الفريق، مع وجود تلميح حول الطريقة التي يتم بها إدارة وتطوير الفريق.

ويهدف ذلك إلى تقديم "نظام مواجهات عادل" حيث تسعى الشركة إلى تقديم فوائد طويلة الأجل للاعبين الذين يظلون مخلصين للعلامة التجارية.

يوجين ناشيلوف الرئيس التنفيذي للشركة قال لـ"IGN": "ستدير ناديك وتشكل قائمة وتطور التكتيكات، وتتنافس مع لاعبين آخرين في المواسم لإثبات مهاراتك والصعود إلى قمة الدوري، تعتبر الألعاب التنافسية والنزيهة في صميم طريقة لعب UFL، في هذه اللعبة يعتمد فوزك فقط على مهاراتك في اللعب، والخيارات التي تتخذها".

وأضاف: "هذا هو أحد مبادئنا الأساسية، وهو ضروري لكل ما نقوم به، نعتقد أن نجاح لاعبينا يجب ألا يعتمد على عدد عمليات الشراء داخل اللعبة أو قيمة التبرعات التي يقدمونها، ولكن على مهاراتهم وخبراتهم وإتقانهم للعب، لن تكون أبدًا ملزمًا بشراء أي شيء في UFL لتحقيق مراتب عالية والاستمرار في المنافسة".

شركة "Strikerz Inc" وعدت بعدم وجود أجزاء أخرى من "UFL"، مما يعني أنه على عكس "FIFA" التي يتم إصدار جزء جديد منها في كل خريف، لن يرى اللاعبون فرقهم يتم محوها سنويًا، وسيتم الاحتفاظ بأي جوائز أو مكافآت بمرور الوقت في "أسلوب لعب سلس ومتواصل".

ما هو الفارق في التراخيص بين "FIFA" و"UFL"؟

تملك "UFL" صفقة سارية مع "فيفبرو" تمامًا مثل "FIFA"، مما يعني أن العديد من أسماء اللاعبين ستظهر بشكل بارز في اللعبة.

جاء في بيان صادر عن شركة "Strikerz Inc" ما يلي: "في UFL سيتمكن اللاعبون من إنشاء أندية خاصة بهم تتكون من أكثر من 5000 لاعب كرة قدم مرخص، والتنافس مع لاعبين آخرين في جميع أنحاء العالم لإثبات مهاراتهم والصعود إلى قمة الدوري".

كما وقع عدد من اللاعبين والأندية البارزة شراكة مع "Strikerz Inc"، بما في ذلك روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، ودي بروينه نجم مانشستر سيتي، ولوكاكو مهاجم تشيلسي، وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

Thrilled to join the football gaming revolution with @UFLgame bringing the new #fairtoplay experience to football gamers worldwide! See you in the Game soon! pic.twitter.com/RwhgcrRotJ — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 28, 2022

وتم الإعلان عن الحصول على تراخيص من أندية وست هام، وسلتيك ورينجرز، وبشكتاش، وشاختار، وبوروسيا مونشنجلادباخ لاستخدامها في اللعبة المنتظرة.

وقال ناشيلوف عن الدور الهام الذي سيلعبه الشركاء في تطوير اللعبة: "مع UFL، نبني نظامًا بيئيًا فريدًا في ألعاب الفيديو الرياضية، نحن نخطط لعقد أحداث خاصة تضم سفرائنا والأندية الشريكة، مزيج من الأنشطة المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت".