ياسر أسبريا: النجم الكولومبي المنتظر في الدوري الإنجليزي الممتاز

الانتقال من أمريكا الجنوبية إلى إحدى الدوريات الخمسة الكبار تحديًا كبيرًا حتى للاعبين الشباب الأكثر موهبة.

القدرة ليست كافية دائمًا لمجاراة الوضع الجديد، ويحتاج النجم المحتمل إلى الثقة بالنفس لإثبات ذاته.

لحسن الحظ ، لا يبدو أن هذه الصفة غير متواجدة في نجم واتفورد الجديد ، اللاعب الكولومبي الدولي ياسر أسبريا البالغ من العمر 18 عامًا ، والذي يتطلع بالفعل إلى تجاوز فاوستينو.

نشر ياسر أسبريا بعد التوقيع بيانًا جاء فيه: "الطريقة التي أذهب بها ، بكل تواضع ، أعتقد أنني سأكون أفضل منه".

"أنا أؤمن بسماتي وموهبتي. أعلم أنها ستكون تجربة رائعة ، في هذه المسيرة الأكثر جمالاً للعب كرة القدم ".

يعتقد واتفورد بالتأكيد أن لديه جوهرة ، اتفق فريق الدوري الإنجليزي الممتاز على دفع 2.5 مليون جنيه استرليني (3.4 مليون دولار) لأسبريا في أغسطس ، عندما لعب أقل من 10 مباريات في الدوري مع إنفيجادو.

واصل الشاب الظهور في موسم 2021 ، وسجل خمسة أهداف في 19 مباراة ليحقق فريقه المركز التاسع ويخسر فقط المباراة الفاصلة.

نادراً ما يشارك إنفيجادو على الدوري الكولومبي، وهو نادٍ صغير يقع في ضواحي مدينة ميديلين.

لكنه متخصص في إعداد المواهب ، وهو شيء يجيده أفضل من غيره.

أسبريا هو آخر خريج من أكاديمية الشباب التي أخرجت في السنوات الأخيرة نجومًا مثل خاميس رودريجيز وخوان فرناندو كوينتيرو وجيوفاني مورينو وماتيوس أوريبي وفريدي جوارين وغيرهم ممن صنعوا اسمهم في أوروبا.

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ولد في باجو بودو على ساحل المحيط الهادي بكولومبيا ، كان المهاجم أسبريا يبلغ من العمر 11 عامًا فقط عندما انتقل إلى إنفيجادو ، وسرعان ما تميز بقدمه اليسرى القاتلة وقدرته بالكرة.

يشعر الشاب براحة أكبر في اللعب كصانع ألعاب ، كما شارك على جانبي الملعب مع فريقه إنفيجادو.

بالنظر إلى كفاءته أمام المرمى وقوامه البدني الرائع ، فقد يجد نفسه جيدًا في مكان أبعد ، حيث يلعب بعيدًا عن قلب الهجوم ويحدث ارتباك للخصم.

المقربين من أسبريا ليس لديهم أدنى شك في أن لديهم لاعبًا فريدًا.

ياسر لاعب مميز كما قال ألبرتو سواريز الذي درب أسبريا في صفوف الشباب بالنادي لـ Blu Radio بعد ظهوره الدولي في 16 يناير ضد هندوراس.

"إنه لاعب نموذجي من المدرسة القديمة يجيد اللعب بجسده. أمام هندوراس ، أسعدنا وجعلنا فخورين لأنه أظهر ما كان يفعله دائمًا في إنفيجادو. ياسر سيبقي كرة قدم بداخله لفترة طويلة.

"ما الذي يجعله مميزًا؟ يلعب بعقله وليس بقدميه فحسب ، بل يلعب بجسده أيضًا.

"عندما تحدثت إلى مدرب كولومبيا رينالدو رويدا ، سألني عن حالته البدنية ووزن جسمه ؛ ​​إنه نحيف ، لكنه يعرف كيفية استخدام جسده ، لذا لمنعه عليك الضغط أو محاصرته ، لكن ركله صعب للغاية بالنسبة للخصوم ".

لا يزال من غير المعروف ما إذا كان سينجح في الحصول على تصريح عمل في المملكة المتحدة ، وكان يُعتقد أن واتفورد سيسمح له بإكمال الموسم مع فريقه على سبيل الإعارة.

ولكن مع حلول اليوم الأخير في سوق الانتقالات الشتوية في أوروبا ، أصبح جزءًا من تشكيلة واتفورد.

قال "تينو" في مدونة ديبورتيفو عندما سئل عن تعليقات الشاب: "أعتقد أنه أمر رائع. لا ينبغي أن يفكر بي فقط ، ولكن الكثير من اللاعبين الذين كانوا أفضل مني. آمل أن يتفوق علينا جميعًا لأن هذا جيد لكرة القدم ومنتخب كولومبيا.

"إذا كان يلعب بشكل جيد ، فلا بد أنه من أقاربي. إذا كان يلعب بشكل سيئ ، فهو ليس كذلك! "