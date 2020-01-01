فيرون: لاتسيو أقوى فريق لعبت له

فيرون حقق مع لاتسيو أربعة ألقاب مختلفة

يعتقد سباستيان فيرون، لاعب لاتسيو ومانشستر يونايتد وتشيلسي السابق، أن لاتسيو أقوى فريق لعب له في مسيرته.

ولعب فيرون بألوان لاتسيو في الفترة من 1999 وحتى 2001، وحقق معهم لقب الدوري الإيطالي والكأس والسوبر المحلي بالإضافة للسوبر الأوروبي في 1999.

وقال فيرون في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "كان لاتسيو أقوى فريق لعبت معه، حققنا لقب الدوري الإيطالي بعد غياب 26 عاماً".

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وواصل: "المدرب إريكسن كان أكثر مدرب فهمني، معه كنت في أفضل حالاتي وترك لي الحرية الكاملة، الالتزام بالتكتيكات لم يكن حلاً قوياً بالنسبة لي".

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وعن الصراع الحالي على لقب الدوري الإيطالي، قال الأرجنتيني: "يوفنتوس لديهم خبرة كبيرة، لقد تمكنوا من الفوز باللقب 8 مرات متتالية، وبذل إنتر ولاتسيو مجهوداً كبيراً، لا يمكن إنكار أن الضغط يجعلك تقدم أفضل ما لديك".

وتوقف الدوري الإيطالي عند الجولة الـ 26، بعد تفشي فيروس كورونا، وكذلك الأمر أغلب المسابقات الأوروبية.

جدير بالذكر أن لاتسيو يحتل المركز الثاني من ترتيب السيري آ برصيد 62 نقطة، ويوفنتوس في الصدارة برصيد 63 نقطة.