رسميًا | تأكيد موعد عودة الدوري الإسباني

هناك بعض الشروط اللازمة لهذه الخطوة

تستمر المحاولات في إسبانيا، من أجل عودة النشاط الرياضي من جديد، بعد انتظام بعض الفرق بالتدريبات، عقب غياب طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

الوباء العالمي تسبب في حالة شلل تامة بكرة القدم منذ شهر مارس الماضي، ولكن هناك مساعي مستمرة لاستئناف الموسم الحالي بمختلف الدوريات بدون جمهور.

تيباس يُعلن عن الموعد النهائي لعودة الدوري الإسباني

أعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني مساء الخميس في جمعية الأندية، عن استئناف منافسات الليجا في موعد 11 يونيو المقبل بديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية، ما لم تحدث أي انتكاسات جديدة.

المزيد من الفرق

ومن ذلك التاريخ، ستُلعب مباريات الليجا يوميًا حتى يوم 19 يوليو المقبل حيث حُددت نهاية المسابقة، كما تم تحديد الساعتين 7:30 و9:30 بتوقيت إسبانيا كموعد للمباريات مع إضافة 5:30 في أيام العطلة.

راعت الرابطة في ذلك درجات الحرارة المتوقع ارتفاعها بشدة خلال شهري يونيو ويوليو، مع وجود بعض اللفتات المميزة أثناء المباريات مثل التصفيق للعاملين وضحايا فيروس كورونا في الدقيقة 20.

تحديد موعد عودة الدوري الإسباني

صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت عن مقترح بعودة الدوري المحلي من جديد يوم 12 يونيو القادم، لو تم الالتزام بالبروتوكول الوقائي الذي سيتم وضعه بالتعاون مع الحكومة.

الأوضاع بدأت تتحسن في إسبانيا، بفتح 50% من منشآت البلاد عقب انتهاء فترة الحظر الشامل، وهو ما دفع الأندية والاتحاد الإسباني ورابطة الليجا للتفكير في عودة النشاط.

ويأتي الشرط الرئيسي في استئناف الدوري الإسباني، هو التزام جميع الأندية بالإجراءات الوقائية التي تم وضعها للتدريبات، بتقسيم اللاعبين لمجموعات صغيرة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

خافيير تيباس أكد هذه الخطة في تصريحات صحفية، حيث أشار إلى المحاولات المستمرة له وكل المسؤولين لعودة الليجا في 12 يونيو القادم.

وقال تيباس في تصريحات صحفية:"لا نعرف تواريخ البدء حتى الآن، أود أن يكون يوم 12 الشهر القادم، ولكن ذلك يعتمد على أشياء كثيرة متعلقة بالتزام الأندية بقرارات السلطات الصحية".

وأضاف:"دوري الدرجة الأولى والثانية سيتم إقامتهما معاً، سنرى كرة القدم بشكل يومي لمدة تصل إلى 35 يوماً".

ما هي أول مباراة في الدوري الإسباني بعد العودة؟

وكشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أنّ الرابطة تخطط لانطلاق المسابقة يوم الجمعة 12 يونيو في التاسعة مساءً بتوقيت مدريد بمواجهة في ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس على ملعب "سانشيز بيزخوان".

وأشارت إلى أنّ الرابطة تهدف لاستكمال المسابقة بصورة طبيعية من الجولة 28 في الدوري الإسباني، والبداية بالديربي.

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يذكر أن رابطة الليجا كشفت عن وجود 5 إصابات، في الدوري الإسباني الدرجة الأولى والثانية، مما أثار الشكوك حول إلغاء جميع الخطط الخاصة بعودة الحياة للملاعب.

تأجيل العودة

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تؤكد تأجيل عودة الليجا إلى يوم 19 يونيو القادم، نظراً لبعض التعديلات في الجدول واختبار بروتوكول التدريب وخوض المباريات.