كيف سيتم تحديد بطل الدوري الإسباني بعد فيروس كورونا؟

بعد تفشي فيروس كورونا حول العالم وإيقاف الدوري الإسباني خوفًا من انتقال العدوى، يبقى السؤال الأهم، كيف سيتم تحديد بطل الليجا؟..

أمست إسبانيا بؤرة من بؤر انتشار فيروس كورونا، وسجلت أكثر من 5 آلاف حالة إصابة بهذا الوباء اللعين، مما أدى في نهاية المطاف إلى إيقاف نشاطها الرياضي بشكل عام والكروي بشكل خاص إلى مطلع أبريل المقبل.

ومن الناحية العملية فاستئناف بطولة الدوري الإسباني في مطلع أبريل أمر أشبه بالمستحيل في ظل تمدد المرض وعدم قدرة السلطات الطبية على السيطرة عليه، مما سيقود حتمًا إلى تأجيل جديد تمامًا كحال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الإسباني اجتماعًا جديدًا رفقة رابطة الليجا والسلطات الصحية والحكومية في يوم 25 مارس المقبل من أجل الوقوف على آخر التطورات، ومن أجل وضع خطة بديلة حال التأجيل أو الاضطرار إلى إلغاء البطولة.

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خيار إلغاء البطولة لا يزال ساريًا وواردًا، ليكون السؤال حينها، هل سيتحصل برشلونة على لقب الليجا باعتباره المتصدر؟ وإذا لا، فكيف سيتم تحديد البطل؟ أم سيتم اعتبار الموسم كأن لم يكن مما سيسبب أزمات اقتصادية وقانونية لا حصر لها؟.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معكم أبرز السيناريوهات المطروحة حول آلية تحديد بطل الدوري الإسباني لموسم 2019-2020 في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

كيف علق الاتحاد الإسباني على فكرة إلغاء الدوري الإسباني واعتبار برشلونة بطلًا للمسابقة؟

كان لروبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، تصريحًا واضحًا في هذا الشأن، حيث أكد على أنه لا توجد فرصة أو نية لاعتبار برشلونة بطلًا للدوري الإسباني في حال أن تم إلغاء البطولة بسبب توسع وتمدد فيروس كورونا.

اعتبر روبياليس في حديثه أن تتويج البرسا بلقب الليجا سيكون "ظلمًا" للجميع، وأن حال فشل عودة المسابقة في أسوأ الظروف، فإن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها لتحديد البطل والمتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا والهابطين والصاعدين.

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تصريح روبياليس أنهى هذه الفرضية، ومن الناحية المنطقية فإن ما قاله كان عادلًا، فبرشلونة انقض على صدارة الدوري قبل إيقافه ببضع ساعات وبعد تعثر الغريم التقليدي ريال مدريد ليكون الفارق بينهما نقطتين فقط.

كيف سيُحدد بطل الدوري الإسباني بعد فيروس كورونا؟

الاتحاد الإسباني أعلن أن الخطة الأساسية هي أن تعود الليجا خلال أبريل أو مايو وتنتهي قبل 30 يونيو، ولكن روبياليس نفسه شدد على أن الفكرة غير مضمونة حتى ولو أن المباريات ستقام بدون جماهير.

لذلك فقد يُستأنف الدوري سواء بجماهير أو بدون ولكن في وقت متأخر، وحينها سيتم استمرار تحديد البطل بنفس النسق من خلال إكمال ما تبقى من جولات وصاحب المركز الأول سيتوّج كما جرت العادة.

لكن في حال أن تم إلغاء البطولة أو وُجدِت صعوبات في استئنافها، فهناك بعض السيناريوهات الأخرى، ولعل الأبرز أن يقوم الاتحاد الإسباني بتنظيم دورة رباعية بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى لتحديد من يكون البطل.

وتبقى فرضية اعتبار الموسم كأن لم يكن واردة هي الأخرى، ولكنها ستعني خسارة اقتصادية فادحة لجميع الأندية وستثير غضب عديد الأندية قد يكون منها ريال مدريد نفسه باعتبار أن ذلك قد دمّر فرص إعادة لقب الليجا إلى سانتياجو برنابيو.