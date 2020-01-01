لاعب كرة قدم يتحول إلى طبيب بسبب كورونا

الوضع الوبائي يُجبر الجميع على التغيير

قرر لاعب كرة قدم بالدوري الإسباني ترك الملاعب والتحول إلى طبيب بسبب جائحة فيروس كورونا الوبائية، والتي تسببت في توقف النشاط الرياضي.

كوفيد-19، كما يعرف الفيروس علمياً، ضرب إسبانيا بقوة في الأسابيع الماضية، وتسبب في إعلان حالة الطوارئ في البلاد، والدعوة للبقاء بالمنازل.

وقرر دييجو سيرفيرو، لاعب باراكالدو بالدرجة الثالثة الإسبانية، أن يعود لممارسة الطب بعد أن كان تركه من أجل لعب كرة القدم في السنوات الفائتة.

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وقال سيرفيرو لموقع "جيانلوكا دي مارزيو": "بعثت 20 رسالة لمستشفيات البلاد ولكن لم يتصل بي أحد بعد، قبل الوضع الراهن لم أملك الوقت للعمل كطبيب".

واستمر: "يمكنني المساهمة ولو حتى بالمساندة والعلاج النفسي، أو زيارة المرضى بالمنازل، أو حتى العمل بالعناية المركزة، حتى لو احتاجوني في إيطاليا سأذهب".

وأكمل المهاجم: "أبي كان طبيباً وكبرت وأنا أريد أن أكون مثله، لعبت 20 عاماً مع ريال أوفييدو وحملت شارة القيادة، وأثناء مشواري الكروي درست الطب وحصلت على ماجستير".

سيريفيرو يملك 243 هدفاً طوال مسيرته الكروية مع عديد الأندية الإسبانية مثل ريال أوفييدو، ماربيلا، فوينالابرادا، ميرانديس، وآخرين.