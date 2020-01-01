مفاجأة في موقف دجانيني من مباراة الأهلي والتعاون

اللاعب عاد إلى جدة حديثًا

أثار موقف دجانيني تفاريس مهاجم الأهلي السعودي من مباراة الفريق أمام التعاون في الجولة الـ22 من الدوري السعودي قلب المسؤولين والجماهير في الفريق الجداوي، نظرًا لعودته فجر اليوم الثلاثاء من الإمارات ووجوب تطبيق إجراءات العزل الصحي عليه خوفًا من إصابته بفيروس كورونا.

وفيما كان يُتوقع غياب مهاجم الرأس الأخضر عن المباراة لهذا السبب، فاجأ دجانيني الجميع وتواجد ضمن بعثة الأهلي التي وصلت بريدة في القصيم منذ قليل، مما يؤكد جاهزيته لخوض اللقاء الذي سيُقام يوم غدٍ الأربعاء.

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الأهلي كان قد خرج من دوامة النتائج السلبية بانتصاره في المباراة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي على الفيحاء بهدف دون رد أحرزه عمر السومة، وقد غادر دجانيني بعد اللقاء مباشرة إلى الإمارات لقضاء عطلة قصيرة مع عائلته.

وتأخرت عودة اللاعب إلى السعودية بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وكان من المقرر أن يدخل اللاعب في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وفقًا للضوابط التي أقرتها المملكة للقادمين من الخارج.

المصادر الصحفية تحدثت عن نجاح إدارة الأهلي في التوصل لاتفاق مع السلطات السعودية على خضوع اللاعب لعدد من الفحوصات البسيطة قبل أن ينضم رسميًا لقائمة الفريق التي وصلت بالفعل إلى القصيم.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة وبفارق 5 نقاط عن النصر في الوصافة و13 نقطة عن الهلال في الصدارة.