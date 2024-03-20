فيديو | بعد هجوم فهد بن نافل عليه .. أول رد من ياسر المسحل على خلاف توثيق البطولات!

تعرف على رد رئيس اتحاد الكرة السعودي على رئيس الهلال!

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بطريقة غير مباشرة، رد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، بشأن مشروع توثيق البطولات في تاريخ الكرة السعودية.

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وكان فهد بن نافل قد أطلق تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يتهم فيها اتحاد الكرة السعودي باختراع الحجج والقيام بتحديثات قانونية مطاطية، بشأن ملف توثيق تاريخ كرة القدم السعودية.

وقال المسحل خلال تصريحات على هامش الجمعية العمومية السعودية، نقلها مراسل "GOAL": "لا يوجد أي تأخير في مسألة توثيق البطولات، فنحن لا نرد على تغريدات، أبوابنا مفتوحة ونستقبل الاتصالات من الجميع ونرحب بالملاحظات".

وأضاف: "التوثيق مشروع ضخم جدًا ويحتاج للعمل بشكل دقيق وهناك جهات تساعدنا كثيرًا وفريق العمل معه خبراء من الفيفا وسبق وأن عملوا مشروعًا مثله".

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واختتم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تصريحاته قائلًا: "آن الأوان لكي نمتلك تاريخًا موثقًا لأن تاريخنا مليء بالإنجازات والأمور التي يجب أن توثق بالتزامن مع الإعلان في آخر السنة عن استضافة السعودية لكأس العالم 2034".

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