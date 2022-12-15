فيديو | "لا أعرفه!" .. أول تعليق من رئيس النصر على أنباء التعاقد مع رونالدو

طريقة مسلي آل معمر ما بين الكوميديا وإنكار صفقة تمت بالفعل

مثلما أنكر البرتغالي كريستيانو رونالدو أنباء اقترابه من الانضمام لنادي النصر السعودي، فإن مسلي آل معمر؛ رئيس العالمي، أنكر هو الآخر، لكن بطريقة تبدو كوميدية.

الصحافة الأجنبية تتحدث عن اقتراب النادي السعودي من ضم الدون في الميركاتو الشتوي المقبل، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة ضخمة تصل لـ200 مليون يورو سنويًا.

Shahid

وظهر مسلي في فيديو نشره الإعلامي الرياضي علي العنزي، الذي سأله: "هل وجدت رونالدو؟"، ليرد رئيس العالمي: "وش رونالدو؟، لا ما أعرفه!"، في طريقة ترجمها البعض أنها محاولة إنكار لصفقة تمت بالفعل.

وعلق كذلك رئيس النصر، على الأنباء المنتشرة حول الدون، خلال تصريحاته لبرنامج "برا الـ18"، إذ قال: "عندنا ثلاث مباريات مهمة، والصفوف مكتملة، وعقب هذه المباريات سيقدم المدرب تقريره، قد يقرر الاستمرار باللاعبين الحاليين، وقد يطلب تغيير في خانة أخرى، لذا أنا لن أتكلم في شيء قبل الحصول على تقرير المدرب، والله يكتب الخير سواء مع كريستيانو أو مع غيره، وبالأساس رونالدو مشغول في كأس العالم، لا أتوقع أنه يتحدث مع أحد".

حاليًا يخوض رونالدو تدريبات منفردًا في ناديه الأسبق ريال مدريد الإسباني، بعدما انتهت مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن مانشستر يونايتد فسخ عقد كريستيانو بعدما ظهر في حوار مع البريطاني الشهير بيرس مورجان، هاجم خلاله الإدارة والمدرب وزملائه الحاليين والقدامى.