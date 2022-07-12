بعد رسالة مشجع النصر .. رونالدو يخرج عن صمته ويرد على أنباء انتقاله للعالمي

كريستيانو رونالدو ينهي جدل انتقاله للدوري السعودي

رسالة خاصة حملها مشجع للنصر السعودي للنجم كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة البرتغال أمام سويسرا، ليلة أمس الثلاثاء، لكن يبدو أنه غادر حزينًا.

المنتخب البرتغالي صعد لدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز أمام المنتخب السويسري بسداسية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل.

وخلال المباراة، ظهر أحد المشجعين حاملًا لافتة، كتب عليها: "كريستيانو مرحبًا بك في النصر"، معتمدًا على تقارير صحيفة "ماركا" الإسبانية، التي أكدت توصل العالمي لاتفاق مع الدون، لتمثيله بدايةً من الميركاتو الشتوي المقبل.

لكن كانت الصدمة عقب المباراة، إذ أنه وفقًا لصحيفة "record"البرتغالية فإنه أثناء مغادرة رونالدو لاستاد لوسيل، سأله الصحفيون عن حقيقة انتقاله للنادي السعودي، فرد: "لا، هذا ليس صحيحًا".

تصريح رونالدو هذا يتفق مع ما أكده الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورجان؛ أحد الأصدقاء المقربين للدون، إذ نفى اتفاق اللاعب مع النصر، موضحًا أن هناك عدة أندية أوروبية ترغب في الظفر به.

ويعد مورجان أحد أسباب فسخ مانشستر يونايتد الإنجليزي لعقد كريستيانو، بعدما أجرى حوارًا مطولًا معه، هاجم خلاله إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين.