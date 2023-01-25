فيديو | صديق رونالدو: أنا هلالي لكن سأمثل النصر لمزاملته!

الانشقاقات عن الهلال مستمرة مع قدوم رونالدو للنصر

Shahid

رغم أن الكثيرين يتمسكون بانتماءاتهم الكروية مهما مر من أحداث على فريقهم المفضل إلا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجح في ضرب انتماءات البعض ممن كانوا منافسين للنصر.

العالمي تعاقد مع دون في بداية الميركاتو الشتوي الجاري في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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ووقتها خرج تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، معلنًا صراحةً انشقاق أحد أبنائه عن الهلال، واللجوء لتشجيع النصر، من أجل كريستيانو. (طالع التفاصيل)

واليوم هلالي آخر يعلن استعداده للانشقاق عن الزعيم للسبب نفسه، إذ أكد محمد خليل الحجي؛ الطفل الذي رافق رونالدو إبان الدخول لأرض الملعب في أول مباراة له في دوري روشن أمام الاتفاق، ضمن الجولة الـ14، استعداده للعب للأصفر لمزاملة الدون.

الحجي أوضح في تصريحاته لقناة "العربية" أنه يمارس كرة القدم بالفعل في إحدى الأكاديميات الخاصة، ولم يكن مصدقًا أنه سيكون رفيقًا للدون في أول مباراة له في السعودية، ولم يمانع اللاعب الناشئ تمثيل النصر في حال كان استمرار رونالدو معه في المستقبل.

يذكر أن النصر كان قد حقق الانتصار أمام الاتفاق تحت قيادة رونالدو، بهدف نظيف، سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا.

Shahid