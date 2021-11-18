فيديو | رداً على تقارير الرحيل؟ تاليسكا يوجه رسالة لجمهور النصر

وجه اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، رسالة إلى جماهير نادي النصر، بعد عودة الفريق إلى التدريبات الجماعية، في ظل كثرة الأقاويل حول وضعيته، بعد انتشار أخبارًا تشير إلى أنه يريد الرحيل عن صفوف العالمي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن تاليسكا يفكر في الرحيل عن نادي النصر، وارتبط اسمه بأكثر من نادي، أبرزهم بشكتاش التركي فريقه السابق.

ما هو رد بشكتاش التركي على التعاقد مع تاليسكا؟

وأكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي بشكتاش لم يتواصل مع تاليسكا من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في ظل تردد أخبارًا حول وجود مفاوضات بين الطرفين.

وأضافت التقارير أن بشكتاش لا ينوي للدخول في مفاوضات مع تاليسكا، طالما اللاعب البرازيلي مرتبط بعقد مع نادي النصر السعودي، الذي يحصل منه على راتب مادي ضخم.

وشددت التقارير على أن الحالة الوحيدة التي قد تجعل بشكتاش يتفاوض مع تاليسكا، هي فسخ اللاعب عقده مع النصر، والموافقة على تخفيض راتبه، ما لا يقل عن ثلث الذي يحصل عليه من النصر.

كيف رد تاليسكا على تلك الأخبار؟

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لتاليسكا بعد عودة الفريق إلى التدريبات، بعد فترة من الراحة بسبب التوقف الدولي.

تاليسكا ظهر سعيدًا في الفيديو المنشور، حيث قال فيه: "يوم آخر للعمل، لنعود يوم السبت للانتصارات"، في إشارة إلى ارتياحه مع النصر ورغبته في الانتصار في المباراة القادمة.

بالعمل .. سنعود 💪 pic.twitter.com/t9DAfzD99l — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 17, 2021

ويستعد النصر لمواجهة الرائد مساء يوم السبت القادم، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز التاسع بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة، حيث يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

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