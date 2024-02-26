فيديو | دليل جديد يكذب جمهور النصر ويدين كريستيانو رونالدو .. كشف العقوبات المنتظرة!

كريستيانو رونالدو أثار الجدل من جديد..

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لا تمر مباراة واحدة فقط لنادي النصر السعودي؛ إلا والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، يثير الجدل بتصرفاته الغريبة.

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رونالدو أثار الجدل في ديربي الرياض بين النصر والشباب، في الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ عندما وجه حركات - تم وصفها بـ(القذرة وغير الأخلاقية) - إلى جماهير الليث الشبابي.

لكن.. بعض من جمهور النصر، حاولوا التأكيد على براءة كريستيانو؛ من خلال نشر مجموعة من الفيديوهات، التي تظهر الأسطورة البرتغالية، وهو يقوم بنفس هذه الحركات، عندما كان لاعبًا في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، ثم يوفنتوس الإيطالي.

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وأكد هذا القطاع الجماهيري، أن هذه الحركات "عادية" بالنسبة للاعبين الأجانب وفي الغرب؛ وتدل على الحماس بعد تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات.

ومن ناحيتها.. وجّهت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ضربة إلى الجماهير النصراوية التي دافعت عن كريستيانو رونالدو؛ حيث وصفت حركات اللاعب بـ"غير الأخلاقية"، والتي أفسدت جمالية المباراة.

الصحفية اعتبرت بذلك أن حركات رونالدو "ليست احتفالية عادية" حتى في الغرب؛ بتأكيدها على أن اللاعب تعمد توجيه إشارات "غير لائقة" إلى جماهير الشباب؛ بسبب غضبه من ترديد اسم غريمه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وفي وقتٍ سابق.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط"، فتح لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تحقيقًا في تصرفات مهاجم النصر، على أن تعلن قرارها خلال اليومين القادمين.

وحسب المادة 57 من لائحة الانضباط؛ فإن رونالدو مهدد بـ"الإيقاف" مبارتين مع غرامة مالية تقدر بـ20 ألف ريال سعودي؛ إذا تم إدانته رسميًا.

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المادة تنص على التالي: "أي شخص يقوم بالإساءة تجاه الجمهور، بالفعل أو القول أو الإشارة، خلال أي مباراة؛ يتم إيقافه مباراتين، ويعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال".

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