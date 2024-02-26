حددت موعد القرار .. لجنة الانضباط والأخلاق تُحقق في رد رونالدو على هتاف "ميسي"

العديد طالب بعقوبة شديدة على نجم النصر

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أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم فتحت تحقيقًا عاجلًا في رد نجم النصر، كريستيانو رونالدو، على هتاف جماهير الشباب "ميسي ميسي" خلال مباراة الفريقين في دوري روشن مساء أمس.

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رونالدو سجل هدف النصر الأول في القمة المثيرة التي انتهت بفوزه ورفاقه 3-2، وقد أثار جدلًا واسعًا عقب المباراة بعدم انتشر مقطع فيديو يُظهر ردة فعله الغاضبة والغريبة تجاه جماهير الشباب بعد هتافهم للنجم الأرجنتيني.

الجماهير المنافسة للنصر في السعودية اعتادت ترديد هتاف "ميسي ميسي" لاستفزاز النجم البرتغالي ومحاولة إخراجه من تركيزه، وقد تنوعت ردود فعل رونالدو تجاه ذلك الهتاف ما بين التجاهل والسخرية والإشارات الغاضبة، لكن رده على جمهور الليوث جاء مختلفًا تمامًا وتجاوز الحدود على حد وصف العديد من الإعلاميين والمؤثرين.

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رونالدو أشار لجمهور الشباب بإشارة خارجة وُصفت بالقذرة من العديد، ورغم دفاع النصراوية وإصرارهم أن الفيديو مفبرك بالذكاء الصناعي، إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق فتحت تحقيقًا في الحادثة وستدرسها جيدًا عبر مقاطع الفيديو المتوفرة.

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط نقلًا عن مصادر في اللجنة أن القرار المرتقب لن يتأخر وسيصدر خلال اليومين القادمين، خاصة في ظل حالة الغضب المسيطرة على السعوديين مما حدث.

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