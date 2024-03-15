فيديو | بسبب كريستيانو رونالدو .. جماهير الأهلي تعتدي على نجم النصر!

لقطة مشينة في مباراة الأهلي والنصر..

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شهدت مباراة الأهلي والنصر، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مساء اليوم الجمعة، تصرفًا مشينًا من جماهير قلعة الراقي، في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

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الأهلي يستضيف النصر - حاليًا -، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وفي الدقيقة 42.. سجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق النصراوي، هدفًا بإنهاء أكثر من رائع أمام حارس الراقي، السنغالي إدوارد ميندي.

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نجوم النصر احتفلوا بهذا الهدف؛ قبل أن يقوم الجمهور الأهلاوي، برمي زجاجة مياه، اصطدمت برأس البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب العالمي.

أوتافيو سقط على أرضية الملعب، متأثرًا بالضربة؛ وسط غضب كبير من زميله الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

المثير في الأمر أن حكم المباراة، قام بإلغاء هذا الهدف التي تسبب في الأزمة؛ بعد أن أثبتت تقنية الفيديو "فار"، وجود رونالدو في منطقة التسلل، في بداية اللعبة.

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