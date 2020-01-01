فيديو | بعد غياب 8 سنوات .. الاتحاد ينتصر بديربي جدة على الأهلي بهدفين

الاتحاد يحقق الفوز في ديربي جدة بعد غياب دام 8 أعوام.

حقق فريق نادي الاتحاد، الفوز على نظيره الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وبذلك الانتصار، يرفع الاتحاد رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة السادسة في المركز السادس.

وبذلك يحقق نادي الاتحاد الانتصار الأول له في ديربي جدة، بعد غياب 8 سنوات، حيث حقق النمور الفوز على الأهلي في آخر ديربي في مارس 2012.

المزيد من الفرق

إليكم تفاصيل المباراة:

تسديدة خطيرة في بداية المباراة عن طريق عمر السومة، من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد ببراعة.

وتمكن البرازيلي رومارينيو من تسجيل هدف التقدم لنادي الاتحاد في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، بعد متابعة لتسديدة زميله فهد المولد.

جاري رودريجيز استطاع أن يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد، في الدقيقة 19، بعد تمريرة من حمدان الشمراني وضعته في مواجهة مع حارس الأهلي، ليسددها بقدمه اليسرى في المرمى.

جنون في الجوهرة 🔥🔥



الاتحاد يتقدم بالثاني على الأهلي بعد قرار تقنية الفيديو 📺✅



جاري رودريجيز يُسجل الهدف الثاني للعميد ⚽️#الاتحاد_الأهلي pic.twitter.com/LWc59kUgMX — موقع جول السعودي (@GoalSA) October 31, 2020

وحصل النادي الأهلي على ركلة حرة مباشرة من مكان قريب من المرمى، نفذها السوري عمر السومة، الذي صوبها قوية وخطيرة جدًا، واستطاع جروهي التصدي لها ببراعة ليحولها إلى ركلة ركنية.

8 إصابات .. تأكد إصابة عبد الفتاح عسيري بفيروس كورونا

وتبادل الأهلي والاتحاد الهجمات في باقي دقائق المباراة، ولكن دون خطورة تذكر، لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل فريق النادي الأهلي ضغطه الهجومي، حيث سدد متريتا كرة قوية للغاية، ارتطمت في القائم الأيمن لحارس الاتحاد مارسيلو جروهي ثم خرجت خارج المنطقة.

تسديدة قوية عن طريق فهد المولد لنادي الاتحاد، مرت بجوار القائم الأيمن، جاءت ردًا على تسديدة عمر السومة مهاجم الأهلي على مرمى الاتحاد.

واخترق البديل الأهلاوي صامويل أوسو دفاعات الاتحاد، وأرسل كرة عرضية، استطاع مارسيلو جروهي الإمساك بها بكل سهولة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 75، قبل أن يتراجع ويقرر عدم احتسابها، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".