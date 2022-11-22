فيديو | بانيجا في مرمى لاعبي الشباب .. احتفال خاص بفوز السعودية أمام الأرجنتين

فوز الأخضر كان بمثابة المفاجأة للجميع، في ظل الفوارق الكبيرة بينه وبين الأرجنتين

بطريقة خاصة، احتفل لاعبو الشباب السعودي بفوز منتخب بلادهم التاريخي أمام الأرجنتين، في ظل وجود إيفر بانيجا؛ قائد الليوث ولاعب التانجو السابق، وسطهم.

الأخضر السعودي أسقطت ليونيل ميسي ورفاقه اليوم الثلاثاء، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022.

واتجه لاعبو الشباب إلى غرفة بانيجا، للاحتفال بالفوز والتلاسن معه، مرددين أناشيد الأخضر السعودي.

وقابل بانيجا احتفالات زملائه بروح رياضية عالية، ولم تظهر عليه أي علامات للضيق، بل ارتسمت البسمة على وجهه، واكتفى بطردهم من غرفته مازحًا.

بعد انتصار صقورنا 🤍🇸🇦

الليوث يفاجئون القائد بانيغا 😂🇦🇷#المنتخب_السعودي pic.twitter.com/jlSFxaXpzo — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) November 22, 2022

يذكر أن السعودية تتصدر حاليًا جدول ترتيب مجموعتها بثلاث نقاط، بعد تعادل المكسيك وبولندا سلبيًا.