فيديو: ملخص مباراة الأهلي والعين في الدوري السعودي 2020-21

شاهد بالفيديو ملخص مباراة الأهلي والعين في إطار الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-21، والتي انتهت بفوز الراقي بأربعة أهدافٍ لثلاثة

في إطار الجولة الرابعة من الدوري السعودي ، استضاف نادي العين السعودي الأهلي في مدينة الملك سعود الرياضية، وخسر بأربعة أهدافٍ لثلاثة.

تقدم عمر السومة لأهلي جدة في الدقيقة 19 من عمر اللقاء، وذلك من ركلة جزاء سددها على يمين البخاري الذي طار للجهة الأخرى فسكنت الكرة الشباك.

أضاف السومة الهدف الثاني للراقي بعد دقيقة واحدة فقط، حيث أرسل ليما عرضية أرضية من اليسار روضها العقيد لكن الدفاع افتكها، فانطلق لها وأرسل تسديدة سكنت الشباك.

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قلص سفير تايدر النتيجة وسجل الأول للعين من ركلة جزاء، نفذها في وسط مرمى المسيليم الذي طار إلى اليسار.

أكمل عمر السومة الهاتريك في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، وجاء الهدف من كرة طولية من ليما مهدها ميتريتسا للسومة الذي قابلها بتسديدة لا تصد ولا ترد مرت للمرمى.

قلص العين النتيجة من جديد في الدقيقة 44، حيث احتسب الحكم ركلة ركنية من اليمين نفذها خوانبي بعرضية قابلها أمدو موتاري برأسية سكنت الشباك.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

أضاف موتاري الهدف الثاني له والتعادل لفريقه في الدقيقة 46 من زمن الشوط الأول، وذلك من انفراد تام بالمسيليم أنهاه في المرمى بنجاح.

سجل صامويل أوسو هدف انتصار الأهلي في الدقيقة 65، حيث مرر له ميتريتسا كرةً وضعته في مواجهة البخاري، فأرسل تسديدة أرضية سكنت الشباك.

بهذه النتيجة أصبح رصيد أهلي جدة 9 نقاطٍ في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي ، أما العين فبقي في القاع برصيد صفر من النقاط.