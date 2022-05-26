فيديو | الفراج يكشف عن مفاجأة في عقوبات الاتحاد والهلال

تعرف على مطالبات الهلال والاتحاد بشأن عقوبات الكلاسيكو

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن مفاجأة في العقوبات التي تم فرضها على الاتحاد والهلال، أعقاب مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما يوم الإثنين الماضي.

الهلال حقق الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا حدث في مباراة الاتحاد والهلال؟

شهدت مباراة الاتحاد والهلال أحداثًا ساخنة، أبطالها هم جماهير العميد، وسالم الدوسري جناح الزعيم، وذلك بالتحديد بعد الهدف الثاني للفريق الأزرق.

الدوسري سجل الهدف الثاني للهلال، وتوجه نحو مدرجات نادي الاتحاد في محاولة للاحتفال أمامهم واستفزازهم، ولكن اللاعب تدارك الخطأ سريعًا واعتذر للجماهير التي قامت بقذف عددًا من علب المياه.

الاتحاد طالب بمعاقبة سالم الدوسري على ما بدر منه، وعلى الجانب الآخر الهلال طالب بضرورة معاقبة الاتحاد بنقل مباراته الأخيرة أمام الباطن إلى خارج ملعبه على ملعب حفر الباطن بسبب ما بدر من جماهيره.

ماذا قال وليد الفراج عن العقوبات؟

الفراج قال خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن: "كان هناك ترقب لقرارات لجنة الانضباط، تجاه ما حدث في مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الهلال في الكلاسيكو، بخصوص مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الباطن".

الإعلامي الرياضي تابع: "كانت هناك مطالبات وضغط من أجل معاقبة الاتحاد بنقل المباراة من ملعبه في جدة، إلى ملعب حفر الباطن، ولكن حدث أيضًا ضغط اتحادي لمعاقبة سالم الدوسري لاعب الهلال، الذي احتفل أمام جماهير العميد واستفزهم".

واختتم الفراج تصريحاته قائلًا: "لجنة الانضباط صدرت قرارات وهي غير قابلة للاستئناف وأغلق الملف نهائيًا".

ما هي العقوبات الموقعة على الاتحاد والهلال؟

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، قرارها بشأن مباراة الكلاسيكو، حيث تم تغريم العميد مبلغ 45 ألف ريال، بسبب قيام الجماهير بإلقاء 6 زجاجات مياه.

كما قررت لجنة الانضباط فرض غرامة مالية على فهد المفرج؛ المشرف العام على فريق الهلال، قدرها 30 ألف ريال، بعد نزوله لأرضية الملعب عقب انتهاء مباراة الكلاسيكو.

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