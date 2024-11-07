فيديو | لم يكن منشغلًا بالطبخ فقط! .. ستيف كالزادا يفاجئ جمهور الهلال بمحاضرة باللغة العربية

الرئيس التنفيذي يعمل في صمت!

رد الإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، على سخرية الجمهور الهلالي منه، حين نشر لنفسه صورة وهو يطبخ، بطريقة عملية.

كالزادا اتهم من الهلاليين بالانشغال بالطبخ ونقل الصلاحيات والمهام الموكلة له لرئيس الهلال، فهد بن نافل، وقد علق على ذلك بأن الجمهور لا يهتم سوى بالصفقات وبالإشارة إلى أنهم يهتمون بكل زوايا النادي سواء الصفقات أن زيادة الإيرادات أو غيرها.

واليوم تداول مغردون مقطع فيديو على مقطع إكس يُظهر الرئيس التنفيذي وهو يُلقي محاضرة على بعض الحضور باللغة العربية، وقد كان يتحدثها بشكل ممتاز خاصة بالمقارنة لقدومه الحديث إلى السعودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المغردون وصفوا الفيديو بأنه الرد العملي الأفضل من الرجل على كافة الاتهامات التي وجهت له بعدم الاهتمام بعمله وإهمال النادي والتركيز في الطبخ، حيث أظهر أنه كان منشغلًا بأمور أخرى أبرزها تعلم اللغة العربية.

يُشار إلى أن جل المنافسين في دوري روشن السعودي يرون أن الهلال يتمتع بتحكم رئيسه، بن نافل، بمقاليد الأمور في النادي والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة والتحكم بسوق الانتقالات، على عكس رؤساء أنديتهم الذين لا يملكون أي صلاحيات مقارنة بالأجانب الذين يشغلون مناصب المدير الرياضي والرئيس التنفيذي.