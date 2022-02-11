فيديو | السومة بعد خروجه غاضبًا وإشارته للمدرب: مجرد حماس

رفض عمر السومة نجم الأهلي المبالغة في وصف والحديث عن خروجه الغاضب وإشارته للمدرب بيسنيك هاسي خلال مواجهة الفتح في الدوري السعودي.

الفريق الجداوي هزم مستضيفه في الإحساء بهدف نظيف سجله كارلوس إدواردو في الدقائق الـ10 الأخيرة، وقد فضل المدرب الألباني إخراج السومة بعد الهدف وإشراك المدافع محمد خبراني، لكن المهاجم السوري أبدى غضبه من التغيير وأشار بيده للمدرب خلال خروجه بما يدل على استيائه الكبير.

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وقد التقطت بعض الكاميرات مشهد السومة وبدأ الحديث عنه بقوة في تويتر، إذ تعاطف معه بعض الجمهور فيما انتقده بشده البعض الآخر وطالبه بالحفاظ على الاستقرار خاصة مع الأمل بتحسن النتائج عقب دعم الفريق بعدد من اللاعبين الجيدين خلال سوق الانتقالات الشتوي.

لقطة السومة مع هاسي بعد التبديل . pic.twitter.com/oeSJGHSqcf — منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) February 11, 2022

السومة هنأ زملاءه على الفوز عبر حسابه الرسمي على تويتر، وأكد أن خروجه الغاضب عند تغييره ليس إلا حماس ملعب، وطالب الجميع بالتركيز على المباراة القادمة.

إذ كتب "أولًا الحمدلله على الفوز وعلى الثلاث نقاط، الشباب ما قصروا يعطيهم العافية. وبخصوص لقطة التبديل هاي الأشياء تحصل كثيرًا في كرة القدم، الموضوع مجرد حماس لتقديم الأفضل والحين التركيز على المباراة القادمة".

أولا الحمدلله على الفوز وعلى الثلاث نقاط، الشباب ما قصروا يعطيهم العافية.



وبخصوص لقطة التبديل هاي الأشياء تحصل كثير في كرة القدم، الموضوع مجرد حماس لتقديم الافضل والحين التركيز على المباراة القادمة 💚💚💚 — Omar Al Somah (@omaralsomah) February 11, 2022

فوز الأهلي رفع رصيده إلى النقطة الـ24 لكنه مازال بعيدًا عن مراكز المقدمة، ويلتقي الفريق مساء الخميس المقبل في الجولة القادمة من الدوري السعودي ضيفه الفيحاء في جدة.