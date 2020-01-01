مولودية الجزائر v الرجاء الرياضي

فيديو - الرجاء يحقق فوزًا ثمينًا على المولودية في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية

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الرجاء يخطف الفوز أمام مولودية الجزائر

حقق الرجاء المغربي الفوز على نظيره مولودية الجزائر، بهدفين مقابل هدف، ضمن ذهاب دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

توجد منافسة قوية في الموسم الحالي من البطولة العربية على اللقب بعد أن شهدت نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الماضي، وستشهد إثارة كبيرة في الأدوار المقبلة.

الرجاء حقق ريمونتادا على مولودية الجزائر، بعد أن تأخر في النتيجة في الشوط الأول، خارج أرضه على ملعب "مصطفى تشاكر" في الجزائر.

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أحرز سامي فريوي الهدف الوحيد للمولودية في الدقيقة 29 من عمر اللقاء برأسية رائعة بعد تلقيه عرضية من الناحية اليسرى ليعلن تقدم فريقه.

وفي الشوط الثاني، تمكن الرجاء من التعادل عن طريق محسن متولي في الدقيقة 58 عن طريق ركلة جزاء ليعيد اللقاء مرة أخرى للتعادل.

وفي الدقيقة 82 من عمر المباراة أحرز بين نجينا الهدف الثاني للرجاء بعد استغل كرة عرضية ارضية داخل منطقة الجزاء وضعت له الأفضلية في لقاء الإياب بفوز هام خارج الأرض.

وتقام مباراة الإياب بين الرجاء والمولودية على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" يوم الأحد التاسع من فبراير المقبل لحسم المتأهل لنصف النهائي.

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