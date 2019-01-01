فيديو - الأهلي يقفز للمركز الثالث في الدوري السعودي بالفوز على الفيصلي

الأهلي يحقق فوزًا هامًا على نظيره الفيصلي

حقق أهلي جدة الفوز على نظيره الفيصلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة".

استئنف الأهلي مبارياته عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، بفوز هام على الفيصلي، من أجل التقدم في ترتيب البطولة بعد الإخفاقات الأخيرة قبل مجيء السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق.

أحرز دجانيني تافاريس مهاجم أهلي جدة الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعد متابعة رائعة للكرة بعد سقوطها من حارس مرمى الفيصلي أثناء تصدي لتسديدة قوية من جانب لاعب الراقي.

وواصل الراقي السيطرة على مجريات اللعب حتى نهاية الشوط الأول، وحافظ على تقدمه وشكل خطورة أيضًا وكان قريبًا من إحراز الهدف الثاني.

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وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر المباراة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء استغل كرة ساقطة بين الدفاع وحارس المرمى ليوسع الفارق لصالح فريقه.

الفيصلي قلص الفارق مع الأهلي بإحراز الهدف الأول له في الدقيقة 95 من عمر اللقاء، ولكن دجانيني خطف هدفًا ثالثًا للأهلي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا بفارق الأهداف مع النصر، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الخامس.