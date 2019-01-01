فيديو| استقبال حافل لمنتخب السنغال رغم خسارة البطولة

النهائي الثاني والخسارة الثانية لأسود التيرانجا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حظي المنتخب السنغالي باستقبال حافل فور عودة البعثة إلى الديار، رغم خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

جاء ذلك إثر المباراة النهائية أمس والتي شهدت تتويج الجزائر بطلاً للمسابقة بهدف بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية.

ويعد هذا أفضل إنجاز للسنغال في تاريخ كأس الأمم، معادلاً نسخة 2002 التي خسر السنغاليون مباراتها النهائية ضد الكاميرون بركلات الترجيح.

يا له من استقبال! 😍



رغم خسارة اللقب.. الآلاف من الجماهير السنغالية تستقبل لاعبي منتخب أسود التيرانجا فور وصولهم السنغال 🇸🇳



(🎥: @bathiedrizzy ) #إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/FOQM6isEro — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وكان أليو سيسيه مدرب السنغال الحالي هو قائد الفريق في نسخة 2002، حيث أهدر ركلة الجزاء الأخيرة لينتقل اللقب إلى الكاميرون.

يذكر أن منتخب السنغال لم يهزم الجزائر أبداً في كأس الأمم، بواقع 4 انتصارات للخضر وتعادل وحيد.