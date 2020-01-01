فيجو يطمئن الجماهير : ميسي لن يكرر ما فعلته مع برشلونة

كورونا تتدخل..

طمأن لويس فيجو، أسطورة الكرة البرتغالية، جمهور برشلونة على مستقبل ليونيل ميسي بتأكيده أن أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية تجعل رحيله عن كامب نو هذا الصيف مستحيلًا.

وكانت تقارير الصحف الإسبانية قد كشفت أن ميسي أبلغ مدربه الجديد رونالد كومان بعدم رغبته في الاستمرار مع البرسا بعد السوء الذي آلت إليه الأمور في كتالونيا بالآونة الأخيرة.

آخر الأنباء من إسبانيا تحدثت أن جزء من مجلس إدارة برشلونة بدأ بالاستعداد لرحيل البرغوث بالفعل، لكن تقارير أخرى نفت الفكرة قياسًا بأن الشرط الجزائي في عقد الليو يبلغ 700 مليون يورو.

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انتقال فيجو من برشلونة في بداية الألفية باتجاه ريال مديرد كان أحد الصفقات التاريخية، وبالنسبة للبرتغالي فإن تكرار الأمر حاليًا أشبه بالمستحيل.

فيجو قال في تصريحات صحفية "على برشلونة أن يحدد من هو المسؤول عن الأزمة الأخيرة، هذا العام دفع الشرط الجزائي لميسي مستحيل".

كما أضاف السوق متوقفة للغاية وأرى أنه من الصعب على أي فريق تحمل نفقاته سواءً بدفع الشرط الجزائي أو راتبه المرتفع".

ومن المعروف أن راتب ميسي يصل إلى مليون يورو أسبوعيًا، ومن الناحية النظرية الإيفاء بهذا المبلغ صعب للغاية حاليًا في ظل قانون اللعب المالي النظيف ومعاناة الأندية الاقتصادية.

كما تطرق أسطورة ريال مدريد للحديث حول دوري أبطال أوروبا، وقال "يعرف لاعبو باريس سان جيرمان أن بمقدورهم صناعة التاريخ، سيكون نهائي حقيقي لأنه يجمع بين فريقين يمتلكان جودة عالية".

وأتم "لا يمكن التكهن بالنتيجة، انظر إلى نهائي 2002 (الذي شارك فيه مع الريال أمام ليفركوزن)، هذا يجعل المباريات مفتوحة أكثر قليلًا وتُقرر من الدقائق الأولى".

يذكر أن باريس سان جيرمان الذي يصل للمرة الأولى في تاريخه للنهائي سيلتقي مع بايرن ميونخ مساء الأحد في العاصمة البرتغالية لشبونة لتحديد حامل ذات الأذنين الجديد.