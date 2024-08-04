الهلال يبحث عن أجنبي مواليد 2003..

كشف البرازيلي فيتور روكي، مهاجم برشلونة الشاب، عن موقفه النهائي إزاء فكرة الانتقال إلى صفوف نادي الهلال، وذلك بعدما تلقى عرضًا جديدًا من قِبل النادي السعودي، من أجل التعاقد معه في موسم الميركاتو الصيفي.

وأبدى مسؤولو الهلال رغبة في حسم صفقة فيتور روكي، صاحب الـ19 عامًا، ليصبح أحد اللاعبين الأجانب، من مواليد 2003 فما بعد، وفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن قائمة الأجانب لأندية دوري روشن للمحترفين، في الموسم الجديد.

ورغم أنباء ترحيب النادي الكتالوني بعرض الهلال، من أجل التعاقد مع فيتور روكي، إلا أن المُقربين من اللاعب أكدوا عدم معرفتهم بأي شيء حول مفاوضات الهلال وبرشلونة من أجل شراء عقد المهاجم البرازيلي، وأن فيتور لا يفكر في مغادرة برشلونة، ويرغب في إثبات ذاته لدى المدير الفني الجديد هانزي فليك.

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وهذا ما أكده اللاعب بالفعل، وفق ما ذكره الإعلامي فابريتسيو رومانو، المختص في الانتقالات العالمية، عبر منصة (إكس)، قائلًا إن روكي تلقى عرضًا جديدًا من الهلال، خلال الـ48 ساعة الماضية، وبعد رفض العرض الأول، أكد فيتور موقفه قائلًا لا للعرض الذي أرسله الهلال.

وطبقًا لذلك، فإن الهلال حوّل دفته إلى نادي أستون فيلا، حيث درس النادي صفقة اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة، فيما يُنتظر أن يصبح الهدف الرئيس لبطل دوري روشن، رغم ارتباطه بعقد مع ناديه الإنجليزي، حتى يونيو 2028، علمًا بأن المهاجم الكولومبي خاض 37 مباراة رسمية في كافة المسابقات، خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 8 أهداف.