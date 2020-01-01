فيتوريا يخفي تشكيلة النصر لنهائي كأس الملك أمام الهلال

النصر يواصل استعداداته لديربي الرياض بنهائي كأس الملك.

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، إخفاء التشكيلة النهائية حتى قبل بدء مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الهلال.

النصر يستعد لمواجهة الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء غدًا السبت، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن البرتغالي بازيل روبيرو، طبيب النصر، أكد لمواطنه فيتوريا، على أن مختار علي لن يستطيع التواجد في مباراة الفريق أمام الهلال.

المزيد من الفرق

روبيرو يرى أن مختار علي يحتاج إلى جلسات علاجية، وأنه لن يستطيع المشاركة في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقبلة أمام الهلال.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

اختبار طبي يكشف موقف السومة من المشاركة أمام الفيصلي

وخلال تدريبات النصر استعدادًا لنهائي كأس الملك، اعتمد فيتوريا على المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأصفر، الذي أبدى جاهزيته لقيادة هجوم العالمي أمام الزعيم.

ويسعى النصر للثأر من الهلال، بعد الخسارة منه في مباراة الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الإثنين الماضي.