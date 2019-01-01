فيتوريا يُحذر لاعبي النصر من السوشيال ميديا ويفرض السرية

فيتوريا المدير الفني لنادي النصر بدأ التحضر بجدية لهذه المواجهة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأ نادي النصر التحضير لمباراة الهلال في ديربي الرياض، والتي تقام مساء الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الدولي ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيتوريا المدير الفني لنادي النصر بدأ التحضر بجدية لهذه المواجهة، وطالب بتأمين مران الفريق في ملعب الرمز من الإعلاميين، حيث قام الفريق بعمل التدريبات الإعدادية لمباراة الهلال في الدوري.

وقرر المدير الفني للعالمي إغلاق كافة مداخل الملعب وعدم دخول أي شخص من خارج النادي إلا بإذنه، حرصا على عدم تسريب تشكيل الديربي.

النصر أمام الهلال في ديربي الرياض يوم الجمعة، ديربي يحمل حسابات مختلفة، فبطل الدوري سيتحدد من خلاله



🔷🔶 الفارق نقطتين فقط، ليس أمام الفريقان سوى الفوز، الزعيم من أجل توسيع الفارق أو العالمي من أجل انتزاع الصدارة



ولكن لم يبتسم شهر مارس في تاريخ مواجهات الفريقين؟

هيا نشاهد سويًا pic.twitter.com/kBrGflssGd — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 26, 2019

وفي الإطار نفسه، وجه فيتوريا عددا من النصائح للاعبي الفريق خلال الاجتماع، أبرزها الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التركيز في المباراة المقبلة أمام نادي الهلال.

فيتوريا يُدرب لاعبي النصر على خطة مباراة الهلال

كما طلب مدرب النصر من اللاعبين، الاستمتاع خلال مباراة الهلال، وعدم التوتر لضمان الظهور بالشكل المميز الذي يضمن حصد نقاط اللقاء.

يُذكر أن نادي الهلال يتربع على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، بينما يحتل النصر الوصافة برصيد 55 نقطة.