فيتوريا يُدرب لاعبي النصر على خطة مباراة الهلال

النصر أستهل الحصص التدريبية مساء أمس

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نقل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر خطة مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، التي ستقام يوم الجمعة المقبلة.

النصر أستهل الحصص التدريبية مساء أمس بعد تمتع اللاعبين بالراحة يوم الأحد قبل المباراة الهامة.

الهلال يتربع على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، بينما يحتل النصر الوصافة برصيد 55 نقطة.

النصر أمام الهلال في ديربي الرياض يوم الجمعة، ديربي يحمل حسابات مختلفة، فبطل الدوري سيتحدد من خلاله



🔷🔶 الفارق نقطتين فقط، ليس أمام الفريقان سوى الفوز، الزعيم من أجل توسيع الفارق أو العالمي من أجل انتزاع الصدارة



ولكن لم يبتسم شهر مارس في تاريخ مواجهات الفريقين؟

هيا نشاهد سويًا pic.twitter.com/kBrGflssGd — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 26, 2019

فيتوريا أبلغ لاعبيه بالخطط التي يريد تنفيذها استعداداً للقاء الهلال الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الدولي.

الهلال ينتظر عودة كاريلو لتحديد موقفه من مباراة النصر

وأجرى المدرب مراناً غلب عليه تسريع الأداء والسيطرة على الكرة في مساحات محددة، شهد التجمع مشاركة جميع اللاعبين، واختتم بمناورة كروية.