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فيتوريا يُدرب لاعبي النصر على خطة مباراة الهلال

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النصر أستهل الحصص التدريبية مساء أمس
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

نقل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر خطة مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، التي ستقام يوم الجمعة المقبلة.

النصر أستهل الحصص التدريبية مساء أمس بعد تمتع اللاعبين بالراحة يوم الأحد قبل المباراة الهامة.

الهلال يتربع على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، بينما يحتل النصر الوصافة برصيد 55 نقطة.

 فيتوريا أبلغ لاعبيه بالخطط التي يريد تنفيذها استعداداً للقاء الهلال الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الدولي.

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وأجرى المدرب مراناً غلب عليه تسريع الأداء والسيطرة على الكرة في مساحات محددة، شهد التجمع مشاركة جميع اللاعبين، واختتم بمناورة كروية.

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