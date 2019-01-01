فيا يحسم الديربي الإسباني في الأراضي اليابانية على حساب توريس

ثلاثي إسباني يشعل الدوري الياباني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حسم فيسل كوبي المواجهة المنتظرة أمام ساجان توسو، والذي يضم في صفوفه المهاجم الإسباني فيرناندو توريس، في الجولة الثانية للدوري الياباني بفضل نجمه الإسباني ديفيد فيا.

ويلعب الثنائي الإسباني أندريس إنييستا وفيا مع فيسل كوبي، بالإضافة للألماني لوكاس بودولسكي، بينما يمثل توريس توسو الذي انضم له العام الماضي.

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بيركامب سجل هذا الهدف في مرمى نيوكاسل😍pic.twitter.com/kPFT3hP4zO — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019

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وحسم كوبي قمة الجولة الثانية بفضل هدف فيا الذي أتى في الدقيقة 54، وشهد اللقاء مشاركة إنييستا، بودولسكي، وتوريس من الجهة الأخرى.

وحقق كوبي بهذا الانتصار نقاطه الثلاث الأولى لهذا الموسم، بينما بقى توسو دون أي نقاط بعد مرور جولتين من انطلاقة المسابقة.

وأصبح الدوري الياباني في الأعوام الماضية وجهة للنجوم العالميين من أمثال توريس وفيا بعد ختام مشوارهم الأوروبي.