سولشار يلمح للاستمرار مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل

أولي جونر سولشار المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد يلمح لإمكانية استمراره خلال الموسم المقبل في نفس المنصب رفقة الشياطين الحمر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ألمح المدرب النرويجي أولي جونر سولشار المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد لإمكانية الاستمرار في منصبه الحالي خلال الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما قال سولشار نفسه في تصريحات صحفية حيث اعترف بأنه ظهر في إعلان ترويجي خاص بالموسم المقبل والتذاكر الموسمية لكن لن تتم إذاعته قريبًا.

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وكشف سولشار أيضًا في تصريحاته أنه يناقش مستقبل الفريق في الموسم المقبل رفقة إدارة مانشستر يونايتد مما قد ينذر باستمراره لما هو بعد الصيف المقبل.

وقال سولشار: "نعم لقد جلست مع إدارة الفريق وتحدثنا عن العديد من الأمور الخاصة بنا، كما ناقشنا المستقبل، يجب أن نخطط لمثل تلك الأمور".

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وأضاف: "لقد فعلنا ذلك من قبل، أنا هنا في مانشستر يونايتد حتى الصيف المقبل وسأعطي الفريق كل ما لدي، لكن علينا أن نخطط للمستقبل حتى لو لم أكن هنا".

واختتم اعترافاته: "نعم قمت بتصوير إعلان خاص بالتذاكر الموسمية للموسم المقبل، لكنني يمكنني أن أصوره كمدرب أو كمشجع، أيًا كانت صفتي يجب على الجماهير شراء تلك التذاكر".