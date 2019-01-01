ليندلوف يُرحب بالانتقادات ويرفض الحديث بالسوء عن مورينيو

مدافع مانشستر يوناتيد مازال ممتنًا لمدربه السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد بالمدير الفني للفريق أولي جونار سولشار، لكن موضحًا في نفس الوقت أنه لا يستطيع الحديث بشكل سيء عن المدرب السابق جوزيه مورينيو والذي كان خلف قرار انضمامه للفريق الإنجليزي صيف 2017.

ولم يكن ليندلوف من العناصر الرئيسية لدى المدرب البرتغالي، وقد تعرض لانتقادات كثيرًا لأدائه المتواضع، لكنه أصبح من العناصر المهمة في التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة سولشار وقد تحسن مردوده بشكل ملحوظ هو والمنظومة الدفاعية ككل.

لاعب بنفيكا السابق تحدث لصحيفة ديلي ميل قائلًا "سأبقى دائمًا ممتنًا لمورينيو. هو من اشتراني وليس لدي شيء سيء لأقوله عنه، ولم أجد مشكلة في رغبته شراء مدافعين آخرين، فأنا أحب المنافسة ولن أتحسن دونها".

أضاف "أنا محظوظ وقوي على الصعيد الذهني وأستطيع أن أجعل الجميع يصمت. الجميع يُريد أن تكون الأوضاع جيدة في ناديه الجديد لكن الحياة ليست بتلك السهولة، إن لم تُقدم الأداء المطلوب فأنت مطالب بالعمل أكثر".

تقرير | ما هو أقوى ديربي في لندن؟

وعن تحسن مستواه مع المدرب الجديد، قال "أردت فقط أن أريه قدراتي حين جاء، وربما فعلت هذا حقًا. لقد اختارني وقد اكتسبت الآن نسق المباريات، كنت بانتظار هذا. الدفاع يُنتقد حين نلعب بشكل سيء ونستقبل الأهداف، وهذا لم يُمثل أي مشكلة بالنسبة لي. أدرك أن الناس تتحدث عني لكني لا أتأثر بالأمر. لا أحد ينتقدني أكثر من نفسي، لذا الناس تستطيع أن تتحدث ولا مشكلة، ومن الجيد أن نُغير وجهة نظر الناس فينا".

وعما كان يُقال عن خوف اليونايتد من المباريات والمنافسين قبل قدوم سولشار، قال ليندلوف "أفهم ما الذي تقصده، الطريقة التي كنا نلعب بها سابقًا. علينا أن نُسيطر على المباريات حين نواجه المنافسين في أولدترافورد، نحن مانشستر يونايتد ولا أحد أكبر منا، علينا الإيمان بذلك في عقولنا. نحن الآن فزنا بالكثير من المباريات ضد الكبار ونحن على الطريق السليم وعلينا البقاء عليه".

"سولشار جاء بتلك الطاقة معه، الاستماع إلى أفكاره بشأن كرة القدم مصدر إلهام. بدأ معنا بابتسامة وشرح لنا ما الذي يعنيه اللعب هنا، هذا أول شيء قاله لنا. لا أستطيع أن أجد كلمة مناسبة بالإنجليزية لكنه جلب الحضور. أولي جعلنا نفكر ونثق بأنفسنا مجددًا".