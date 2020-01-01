رسمياً .. روما يعلن تجدد عقده مع كولاروف

الظهير الصربي سيستمر مع ذئاب العاصمة الإيطالية

أعلن نادي روما بشكل رسمي، تجديد عقده مع الظهير الأيمن للفريق ألكساندر كولاروف، لعام آخر، لينتهي في يونيو 2021.

وانضم صاحب الـ 34 عاماً، إلى روما في صيف 2017 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، وشهدت الفترة الأخيرة له مع الفريق تألقاً كبيراً أصبح فيها من نجوم الجيالوروسي.

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وقال كولاروف في تصريحات بعد تمديد عقده: "أشكر إدارة النادي على تمديد عقدي، فهذا يعني الكثير لي، ستكون نقطة انطلاق جديدة بالنسبة لي".

وواصل: "أنوي الاستمرار مع الفريق، ومواصلة التحسن، لتحقيق أهداف النادي".

ومن جانبه قال، الرئيس التنفيذي لروما: "نحن سعداء بهذا الإعلان، كولاروف كان لاعباً مميزاً داخل وخارج الملعب".

ويحتل حالياً روما المركز الرابع من جدول ترتيب السيري آ، برصيد 35 نقطة ويستعد لمواجهة يوفنتوس يوم الأحد القادم.

جدير بالذكر أن اللاعب الصربي هذا الموسم، شارك مع روما في 23 مباراة نجح خلالها في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين.