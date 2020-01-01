فونسيكا: روما تعلم من خسارة يوفنتوس

راضٍ عن فريقه..

لم يخفِ باولو فونسيكا، المدير الفني لروما، رضاه عن العطاءات التي يُقدمها النادي العاصمي معه، مُعتبرًا أن الفريق يتعلم من أخطائه باستمرار.

تصريحات فونسيكا تأتي على خلفية الانتصار الذي حققه روما على جنوى بثلاثة أهداف لهدف، ويرى المدرب البرتغالي أن فريقه قد ظهر بصورة شبه مثالية في الشوط الأول.

فونسيكا في حديث للصحافة بعد المباراة قال "جميع اللاعبين قدموا مباراة جيدة خصوصًا في الشوط الأول، عندما كُنّا شبه مثاليين. لم ينبغي أن يسجلوا هدفهم بهذه الطريقة، ولكن غير ذلك ظهرنا بصورة جيدة.".

كما أضاف "نحن نعلم الأخطاء التي قمنا بها في مباراتي تورينو ويوفنتوس، فقد خسرنا وأضعنا الكثير من الفرص، نحن نخلق دائمًا فرصًا علينا ألا نهدرها ونرتكب هذه الأخطاء بمرور الوقت.".

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روما سيلتقي مع يوفنتوس مرة أخرى ولكن في ربع نهائي كأس إيطاليا، قبل أن يتوجه لمباراة من العيار الثقيل عندما يُلاقي لاتسيو.

وحول هذا الأمر قال فونسيكا "أعرف أن الديربي مباراة خاصة للجميع، من السهل أن أختار التشكيلة الآن فليس لديّ العديد من الخيارات. نريد أن نفوز في الديربي وكذلك على يوفنتوس في الكوبا.".

يذكر أن فوز روما على جنوى قد رفع رصيد الجيالوروسي إلى النقطة 38 وصل بها إلى المركز الرابع بصورة مؤقتة لحين خوض أتلانتا مباراته المقبلة.